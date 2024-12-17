圖／123RF

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他們駕車穿越了一個多小時的風景後，終於抵達了附近一家名叫詹姆斯的小旅館。停車場裡，車輛整齊排列，遊人出出進進。望著眼前一片祥和的景象，馬克深深地吁了一口氣，簡也會心地笑了。

他們踏入寬敞的大廳，詹姆斯夫婦倆笑容滿面地迎了出來，詹姆斯先生的聲音洪亮，充滿歡快：「哈哈，看來今年的聚會又要添上新面孔了。馬克，你這傢伙，是不是又帶來了什麼新鮮事？」

馬克笑著走上前，手臂輕輕一揮，指向簡：「這是我的女朋友簡，她可是第一次踏足這片寶地，你們要好好招待她啊！」一番熱烈的寒暄之後，簡被引領到客廳右側一個角落椅子上。

詹姆斯太太的眼睛閃爍著光芒，她輕聲細語地問：「親愛的，來點什麼飲料呢？咖啡 ，還是茶？」簡微微低垂著頭，臉上泛起一抹紅暈，她輕聲回答：「綠茶吧，謝謝您。」她的聲音雖輕，卻透著一絲靦腆和不習慣讓長輩忙碌的謙遜。

詹姆斯太太樂呵呵地朝馬克說：「你還是老習慣，黑咖啡？」馬克點點頭，眼中閃過一絲調皮，「您的記憶力真好，來了一次您就記住了」她扭動著身軀，步履輕快地向吧檯走去，彷彿每一步都跳著愉快的節奏。

馬克坐在簡的對面，他的眼神深邃而充滿情感。他溫柔地凝視著簡，彷彿在用目光編織一首無聲的情詩。他的眼神中，既有對簡的愛慕，也有對這次聚會的小小期待，彷彿在說：在這裡，我們將共度美好時光。

大廳裡已經坐了不少人，在簡對面的角落，迎面坐著一位年輕的白人女士，三十上下，頭髮前沿染著粉色，鐵鏽紅的唇膏特別炫目。她端著一杯紅酒悠然自得地飲著，粉紅色的緊身上衣把前胸繃得突出，頭髮盤在頭頂，散發出一股自信與挑逗。

「對面角落坐著個粉紅女郎，看樣子是個人物。」簡順口對馬克說，眼中閃過一絲好奇。

「別盯著她看，我知道她是誰！」馬克低聲警告，語氣中帶著一絲嚴肅，「你猜得沒錯，她是這裡數一數二的邊境 生態專家，本地導遊艾米。她的叔叔叫卡洛斯，一位退役的邊界巡邏員，對邊界的複雜情況瞭如指掌。這裡的情況很複雜，黑吃黑，黑白互吃。」他的警告讓簡意識到，他們可能一不小心，就會捲入到一個危險的遊戲。

表面上客廳裡的氣氛溫馨舒適，輕柔的音樂恰到好處地流淌在空氣中，營造出一種家的感覺。左邊一張桌子旁，坐著兩名壯漢，他們穿著西部牛仔的服裝，其中一位年紀稍長的胖叔，紅潤的大臉被手中的啤酒瓶遮住了一半。另一位穿著白襯衣的瘦子正用手勢，熱烈地表達著自己的觀點，一看就是一位誇誇其談的傢伙。他們正在討論鎮上的房子問題，話語中透露出對當地事務的關心。

緊挨著馬克和簡的那一桌，是一對老年夫婦，他們的頭髮斑白，但神情溫和，彼此間的眼神充滿了愛意，一看就知道是一對恩愛的夫妻。斜對角一個桌子邊，坐著滿臉橫肉的漢子，他戴著一副墨鏡，翹著二郎腿，面前擺著一碗義大利 麵，上面蓋滿了牛肉末。他手中的叉子幾乎要挑起整個麵條，狼吞虎嚥的吃相就在眼前。

大廳的頂部有一個巨大的天窗，陽光從那裡灑下，照亮了整個大廳的中央。詹姆斯太太微胖身材，在廳中穿梭，她的每一次轉身，都彷彿在跳著一曲歡快的舞蹈。她的腳步輕盈而優雅，每一次走過，都帶起一陣輕柔的風，彷彿在為這個溫馨的客廳增添活力。

簡的目光在這些人身上停留了片刻，然後又回到馬克身上。她的心中擁起了一股暖流。她知道，在這個陌生的地方，她並不孤單，馬克就是她的依靠。馬克他的眼神始終溫柔地注視著簡，心中充滿了對她的愛，以及對這次聚會的期待。

「馬克，你注意到沒有，那對老夫婦好恩愛啊。」簡低聲對馬克說，眼中閃過一絲羨慕。

「是啊，飽經風霜，恩愛有加，令人羨慕。」馬克的回答及眼神中，透露出對愛情的嚮往。

就在這時，詹姆斯太太端著兩只杯子走了過來，將其中一杯遞給簡，微笑著說：「你們是來參加觀鳥聚會的吧？這裡的觀鳥活動可是全美非常有名，你們一定會喜歡的。」

「是的，我們聽說這裡的環境非常適合觀鳥，所以特意來體驗一下。」馬克接過咖啡，微笑著回答。

詹姆斯太太看著他們，眼中閃過一絲讚許：「你是攝影愛好者嗎？簡小姐，你手中的相機可是專業的哦。」（二）