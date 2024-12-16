我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

安妮之歌（七）

宋久瑩

「我們已經分居了。」俊浩說，他還住在老家。

「呃……我以為媽喜歡……她。」「呃」字拉得很長，句尾的「她」字上揚，帶著問號。俊浩讀出玫貞話語中複雜的情緒，驚訝、惋惜、同情和心痛。

玫貞沒有多問。

那時俊浩已不再怨恨玫貞，他覺得自己像一隻落入蝙蝠洞的鶵鳥，不論如何努力，都飛不出黑洞。多年來幼鳥長成，早已適應昏暗的環境，以為自己也是一隻蝙蝠，守著蝙蝠母親。

曾經飛進洞中的鳥兒，都飛走了。

與筱蘋分居後，俊浩又成了半個單身漢，以談女兒的事為藉口，他時常打電話給玫貞，對她傾訴心事煩惱。玫貞沒有拒絕，像一個好朋友般聆聽，有時給他一些建議。不知不覺，昔日對玫貞的依賴和愛慕之情又燃起，她和他之間又回到從前，施與受的關係。

那時母親已輕微失智，筱蘋也有了別的男人。

玫貞一直沒有再婚。

「媽媽生病了。」去年秋天，小敏哭著打電話給他。玫貞診斷出乳癌後，先做了數周放射線治療縮小腫瘤，接著做切除手術。幾個月後發現癌細胞已轉移到肺部，為了控制病情，又緊接著化療。一連串的療程下，玫貞的身體狀況急速惡化，她仍然堅持獨居。

俊浩告訴母親，玫貞罹癌，要去美國看她。

「你走了，媽媽怎麼辦？」母親老淚縱橫，「我老了，你也不要我了。」

他眼前又出現那座黑暗的隧道，「為了您，我虧欠了玫貞一輩子。」他漲紅了臉，「媽，三十年來第一次，我要把她放在您前面！」

第一次，他違逆了母親。

在玫貞的小屋中，他將她擁在胸前，感覺到她包裹在毛衣中的左胸空蕩蕩的，俊浩的身體微微一震。（七）

癌細胞 腫瘤

上一則

「時代如何轉了彎」記錄蔡英文執政8年 獲讀墨華文大獎

下一則

蔬菜花園

延伸閱讀

加州師被蝙蝠咬傷死於狂犬病 官員：接觸野生動物危險

加州師被蝙蝠咬傷死於狂犬病 官員：接觸野生動物危險
台灣氣候責任待釐清

台灣氣候責任待釐清
達美航空打造頂級體驗 抓住飛行常客的心

達美航空打造頂級體驗 抓住飛行常客的心
親情教養

親情教養

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
(取材自Pexels @Andrea Piacquadio)

家中長輩適合自宅養老嗎？ 用5指標做評估

2024-12-14 09:30
瓊瑤。（本報資料照片）

瓊瑤遭指當小三、拋棄臥病平鑫濤 作家楊照平反：還她公道

2024-12-08 01:40
遊客們坐在火車街兩旁的咖啡館裡等待火車經過。（圖/李源提供）

河內的咖啡館

2024-12-08 01:02
作家簡媜14日下午在台北舉行「一個人漫遊，古典森林：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱」新書分享會，邀請讀者共賞古詩詩人的好詩。(中央社)

作家簡媜談詩人李商隱直言不諱 不被時代喜愛

2024-12-14 15:51
石濤畫像，收錄於《清代學者象傳》第一冊。（圖／取自維基共享資源）

苦瓜和尚的題畫詩

2024-12-10 01:02

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變