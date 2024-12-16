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邊界驚夢（一）

水仙
圖／123RF
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陽光透過密林的縫隙，灑在德州的邊界小鎮，斑駁的光影在塵土飛揚的小路上跳耀。霧濛濛的早晨，空氣中瀰漫著濕潤的泥土氣息和淡淡的野花香味，簡和馬克在叢林裡享受著無限的自然風光。她脖子上掛著小望遠鏡，一會兒停下來望望這大好的春光，一會兒又舉起自己的手機，對準一朵朵雛菊，想拍一張特寫。

鏡頭對焦了這個晨霧籠罩的陌生世界，她突然發現雛菊旁有一隻可愛的小灰兔。紅色的眼睛望著她，她渴望在這片寧靜中，捕捉到不一樣的靈動瞬間，她的心跳隨著每一次按下快門而加速。突然，一輛白色轎車從鏡頭前一掠而過，翻捲起一陣塵土，打破了森林的寧靜，也打破了簡的幻想。她感到一陣失落，對馬克說：「真是的，這麼急匆匆地開車，連鬼都能嚇跑！」

他們的房車在顛簸的泥道上緩緩行駛，四周是鬱鬱蔥蔥的樹木，樹梢間偶爾露出一線藍天。塵土在車輪下飛揚，形成一道黃色的霧帶，又一輛灰色吉普車與他們擦肩而過，消失在蜿蜒的小路盡頭。馬克緊握方向盤，眉頭微微皺起，他感到一種莫名的緊張，似乎這片森林隱藏著不為人知的祕密。

不遠處，波光粼粼的河流出現在樹蔭深處，有幾條彩色遊船在水中，一幫年輕人在那裡戲水。她在望遠鏡裡，突然捕捉到水岸邊隱密的樹叢裡，有一群穿著破爛的墨西哥模樣的人，浮在水面，沿著河岸向這邊而來。那些人神情嚴肅而疲憊，還有一個男人背上背著孩子。

簡的心中湧起一股好奇與不安，她把望遠鏡遞給馬克。馬克的神情有些緊張，他的聲音低沉，「看樣子像偷渡客，一定是。別忘了，這裡可是美墨邊界河。」

簡的心跳加速，她難以置信，光天化日之下，竟然有偷渡的事情發生。她出於好奇，想拍張照片，不自覺伸向口袋，掏出了手機。

馬克的聲音中帶著警告：「不能拍。萬一被他們發現，他們都是有組織的，可能有槍！」簡的內心一陣顫抖，原本的好奇心被恐懼取代。「我們怎麼辦？是不是馬上藏起來。」簡看著他們的房車這麼大，聲音開始顫抖。她的雙手不自覺地握緊，恐懼在心中蔓延。

馬克的眼神中透露出一絲堅定，他拿出退伍軍人特有的訓練保持鎮靜，但簡能感覺到他也在努力壓抑著自己的緊張。「不能輕舉妄動，我們必須小心行事，否則可能陷入更大的危險。」他們迅速走進車裡。

簡的思緒混亂，她從未想到他們會開到邊界，更沒想到會遇到偷渡客。她的眼睛在四周的樹木間游移，尋找可能的出路。他們在一片空地停了下來，熄車，屏住呼吸。突然，一輛白色轎車停在他們的房車前，引擎的轟鳴聲在寂靜的森林中迴響。

馬克的反應迅速，從冰箱裡拿出青菜交給簡，低聲說：「快裝作切菜做飯，別出聲。」他自己倒了一杯啤酒，坐在沙發上，盡力保持鎮定，但他的手卻在微微顫抖。

一個彪形大漢向他們的車走來，腳步在乾燥的落葉上發出沙沙的聲響。「砰砰砰」，他敲響了車門，簡的腿開始顫抖。她的心中充滿了恐懼，她不知道接下來會發生什麼。

馬克站起身，將右手放在她的肩膀上，輕輕按了一下，這個簡單的動作給了簡一絲安慰，然後他去開門。「你好！有什麼需要幫忙的嗎？」馬克強作歡顏，他的聲音在空曠的林間迴盪，但他的內心卻在打鼓。

「你們是幹什麼的？」大漢用銳利的目光掃視車內，馬克盡力保持冷靜。他的大腦飛速運轉，思考可能的應對策略。「我們是來這裡旅遊的，四處走走看看，這附近湖邊的鳥比去年品種更多了。」馬克沉著地回答，他的目光不時掃過窗外，警惕著四周的動靜。

那人尷尬地笑了笑，又問：「就你們倆？從哪裡來的？」

「休士頓，出來一周，放鬆、放鬆！」馬克說，他的聲音中帶著一絲不易察覺的顫抖，但他盡力掩飾自己的緊張。

那人見狀，也故作姿態地說：「我們是附近的，就想問問情況，那你們忙吧！」

那輛車迅速駛離，留下一股濃煙在清新的森林空氣中瀰漫。馬克鬆了一口氣，但神情依然嚴肅，「快撤！別在這裡待久了，萬一他們再回來就麻煩了。」他的目光緊緊盯著車後揚起的塵土，暗自慶幸他們暫時安全。（一）

偷渡客 墨西哥 德州

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