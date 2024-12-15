從小俊浩很黏母親，父親不在家時，他都睡在母親的大床上，「記不記得，你小時候說，長大以後要和媽媽結婚？」母親偶爾笑道。

母親經常與父親爭吵，歇斯底里地哭鬧，說父親外面有女人。俊浩讀高中時，父親調職倫敦，他成為母親身邊唯一的依靠。夜裡母親睡不著時總會喊他，他握著母親的手坐在床邊陪伴。

靜靜地等待母親入睡，房間被黑暗吞噬。十五歲的俊浩望著門縫中的一線光亮，盼望母親睡著後將他的手鬆開。

二十年後，俊浩躺在母親房中的單人床上，老年的母親不規律的吐氣聲和鼾聲在房中繚繞，他和母親仍被困在漆黑的隧道中。

他輕聲哼起〈安妮之歌〉。

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熱戰、冷戰不斷的生活拖了半年，他的第二個婚姻也捲入黑暗的隧。筱蘋從一個乖巧依順的妻子，成為一個鬱鬱寡歡的怨婦，她帶著兒子回了娘家。

筱蘋搬走後，俊浩請了一位看護。不用再與媳婦爭奪兒子，母親有了安全感，病情逐漸好轉。

原以為母親只是不喜歡玫貞，如今筱蘋成了第二個玫貞，做他的妻子注定不會幸福。

再婚後他與玫貞很少聯繫，離婚如一場突如其來的雪崩，兩人只能各自逃生、療傷。玫貞每隔一段日子，會寄來小敏的照片。一天在公司接到她的電話，「小敏說想爸爸，她秋天要上小學了，我想暑假送她回台灣，和你聚聚。」停頓了幾秒鐘，像在等他的回應，「你太太能接受她嗎？」玫貞原本清亮的音質有些沙啞、語氣猶豫。

俊浩沉默片刻，慶幸在電話中，玫貞看不見自己的臉色，還來不及向她炫耀幸福，便失去了。（六）