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麗人行（全文完）

常湘雲

和妙筠喝完茶後不久，青青和她的聯繫少了。蔣荔也是，青青也不再怎麼聯絡了。漸漸的，青青跟妙筠、蔣荔都失去了聯繫。有時候，青青一個人待著的時候，會想起來她們。

自從那次蔣荔問過青青的男朋友，是不是也喜歡她之後，青青就不怎麼跟她往來了，甚至她跟彭明結婚的時候，也沒有邀請蔣荔。再後來，青青聽說蔣荔去了另外的城市發展，似乎並不十分順利。人也變了，不再是從前那麼樣一副楚楚可憐了，而是變得有些凌厲，讓人看見了有些害怕。

妙筠結婚了。聽見妙筠結婚，青青不由得愣了一下，倒反而讓說起這個消息的人有些吃驚，「你竟然不知道？」青青搖搖頭，笑起來，卻有些勉強似的。

青青突然想起來蔣荔跟她說過的一句話：「青青呀，你不覺得嗎？其實，果真要說起來，我可是比妙筠更容易嫁人呢！你想呀，我雖然離過婚，也生過孩子，可是，」頓了一下，瞇起眼睛看著前方，是在看彼此的未來？忽然又笑起來，目光回到青青臉上，張開口，非常嫵媚：「男人更喜歡漂亮溫柔的女人。妙筠，實在是太清高了一些，儘管她是長得很漂亮，也很有才，這還是你說的呢。但是，我覺得她不好嫁人。」蔣荔說這話的時候，青青在她的眼睛裡，看見了一絲羨慕和不服氣。

青青坐在一家咖啡館門外。咖啡店的玻璃門裡，映出來來往往的人，突然，青青看見兩個人影，都婷婷裊裊的，向著她走來。青青剛想笑，她們卻又漸漸走開了，越走越遠……青青臉上慢慢現出來一個失落的神情。（全文完）

咖啡

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