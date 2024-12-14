我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

法場街情事（四七）

桑文鶴

「誰知道早上生活老師就給我打電話，說潘覺夏發燒了，測了體溫，已經三十八度六了。我一聽，就趕緊帶她去了縣醫院……」

許知春點點頭，她望著頭髮花白的陸老師，明白她的著急是真的、愧疚也是真的。許知春沒有怪她的意思，這個學校裡，陸老師是所有學生的大家長。她自己原本是大學裡的講師，後來生了一個有智力殘疾、需要終生照護的孩子，才改變了自己的職業路線，又重新去進修，拿到了各種專業的資質。在多年的努力之後，創辦了這所為特殊孩子擋風遮雨的學校，陸老師已經夠費心了。

兩個人在急救室外面等了一會，大夫一出來，許知春就撲一般地衝了過去。

「病人的情況不太樂觀。」大夫說，「急性腦炎，要進重症監護室。」

陸老師當時就哭了。許知春覺得自己也是搖搖欲墜，可她還是強迫自己鎮定下來。她去了醫院的繳費處。

覺夏在重症監護室裡待了十天，期間上了兩次呼吸機。情況穩定下來後，終於轉到了普通病房。大夫說，覺夏發病的原因不好說，她小的時候就得過腦炎，這次再犯，恐怕跟兒時的病也有千絲萬縷的關係。而且這次出院以後，一定得格外注意，要加強營養，不能勞累。

許知春心力交瘁，她開始有點信命了。她甚至覺得，自己是不是一個命硬的人，會傷到身邊的每一個親人。先是親爸死在監獄、親媽死在火裡，然後是養大自己的嬸嬸、叔叔，現在又輪到妹妹覺夏了。

她甚至覺得，就連自己失業恐怕也是命裡安排好的。其實如果自己沒有失業，現在也不太可能再請到假，可以在醫院裡日夜陪伴覺夏。（四七）

監獄

上一則

「醫界葉問」廖慶龍 推長照結合拳術

下一則

給朋友的信

延伸閱讀

法場街情事（四二）

法場街情事（四二）
南加裸男持斧砍死殘疾弟弟 父親7年前殺死6歲男童

南加裸男持斧砍死殘疾弟弟 父親7年前殺死6歲男童
法場街情事（三八）

法場街情事（三八）
重罪犯播客獲普立茲獎提名 紐森州長特赦：改變受認可

重罪犯播客獲普立茲獎提名 紐森州長特赦：改變受認可

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
瓊瑤。（本報資料照片）

瓊瑤遭指當小三、拋棄臥病平鑫濤 作家楊照平反：還她公道

2024-12-08 01:40
遊客們坐在火車街兩旁的咖啡館裡等待火車經過。（圖/李源提供）

河內的咖啡館

2024-12-08 01:02
藏在桌布下的貓咪微萌。（圖／作者凌詠提供）

躲貓貓

2024-12-06 01:00
石濤畫像，收錄於《清代學者象傳》第一冊。（圖／取自維基共享資源）

苦瓜和尚的題畫詩

2024-12-10 01:02

一次最不循規蹈矩的面試

2024-12-09 01:01

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失