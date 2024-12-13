一次，青青、男朋友、蔣荔，還有大叔一道四個人一起吃飯的時候，蔣荔竟直接對著青青的男朋友問：「你是不是也喜歡我？」

男朋友立刻變了色，看看蔣荔，又看看青青，臉漲得紅紫，好半天才說了一句：「蔣荔，你知道，喜歡是有很多種的。」

蔣荔甜甜地笑起來，「那你也還是喜歡我的，是不？

男朋友的臉上、頭上，冒了一層又一層的汗珠子出來，也不知道是不是幾瓶啤酒下肚的緣故。

青青和大叔兩個也都一臉愕然，一時不知道要說些什麼。最後，青青只好說：「蔣荔，你醉了。」

青青話音一落，蔣荔就真的趴在桌子上了，一邊嘴巴裡含混不清地念叨著：「頭好痛喔。」

青青一壁在桌子底下，狠狠掐了男朋友的大腿，一壁用眼睛示意大叔關心一下蔣荔。可是大叔卻突然失智了似的，對青青的目光暗示完全沒有反應，只自顧自地又開了一瓶啤酒，倒進杯子裡，細細呷著喝起來了。

青青很生氣，也很無奈，只好招手叫來服務員結了帳，然後把蔣荔交給大叔，四個人就散了。

青青後來為了這事，將男朋友好一通數落：「你連個話都不會說的呀！蔣荔那分明是調戲你，你竟然還蠢到告訴她，喜歡有好多種。你是不是真的喜歡她呀？」

男朋友的臉漲得通紅，連眉毛都紅了，又指天指地的，將厚實的胸脯子拍得「啪啪」地響，「青青，我是真的只喜歡你一個人的呀！」

青青看著男朋友這樣急赤白臉的表白，實在是不像說謊的樣子，也就罷了。但是，青青總覺得心裡有些不舒服，就約了妙筠一道喝茶。（七）