「他們以前在那開過飯館，後來失火，館子燒成廢墟了。」許知春說，「所以說，可能風水有點不太好。」

「真的假的？」小夥子驚訝地說，「我在這一片也待了好幾年了，我怎麼都沒聽說。這裡還發生過火災？死人了沒有？」

許知春點點頭，「我媽被燒死了。」

小夥子大驚，原本有點弓著的身子，一下子彈了起來。他看許知春的表情，知道她不是在開玩笑。剛才自己也和她聊了一會了，也知道這人精神肯定沒毛病，所以她說的也就是真的了。小夥子也不知道該說什麼好，就那麼望著許知春。

「所以，我沒辦法辦卡。」許知春站起來，把手裡的傳單又塞回小夥子手裡，「謝謝你啊。」

她在小夥子的注視裡，慢悠悠地離開了。

她在齊城住了一晚，找的連鎖賓館離法場街很近。從窗外望去，能看見法國梧桐的樹枝。不知道很多年以前，在許海龍、湯晴、潘叔和嬸嬸趙金月生活在這裡的時候，這棵樹在不在，他們四個是不是也曾經從這棵樹的旁邊走過。許知春有點寂寥地抱住自己，她想拚命記住所有的一切，眼前的天、空氣的味道，還有在這片土地上醒來的感覺。

回到家是第二天的下午，按照助理告訴她的時間，凌宇騫這個時候應該已經回國了，可她的手機上還是沒有任何來自他的消息。她想發個消息問問，可再一想，也許他現在正在倒時差，自己還是別在這個時候打擾人家比較好。

一直等到第二天的上午，許知春還是有點不耐煩了。她給凌宇騫的助理發微信 ，問：「請問凌總回來了嗎？」對方回覆；「回來了，今天已經回公司上班了。」

看見那行字，許知春的心裡有點不是滋味。助理回信息一直都很及時，那也說明她是個對工作很上心的人，這樣的人自然會跟凌宇騫說自己曾經找過他的事。他沒有病，也沒有休假，現在就在公司，卻連給自己回個微信的工夫都沒有。那要不然就是他確實有更要緊的事要去忙，要不然就是她許知春的事根本沒那麼重要。

她又回：「謝謝你，如果可以的話，麻煩您告訴他，我找他有事，請他在方便的時間聯繫我一下。」

對方回：「好的，沒問題。」

許知春發了一個感謝的表情包，就放下了手機。

在電腦前坐了一下午，投了很多份簡歷，可好像對哪個都沒底。大環境這麼差，求職的人何其多，可待遇不錯的崗位也就那麼多。（四五）