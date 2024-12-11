掛了電話，大嬸說：「我老頭。他對這片比我熟，他說就在那邊。那個飯館的地方，差不多就是那個街心花園對面的那棟樓。以前法場街上的老住戶拆遷的時候，都搬到南邊的回遷房去了，就在建國西路那邊。你去那打聽一下，應該就能找到人。」

許知春點了點頭，謝過了大嬸，然後慢慢朝那個廣場的地方走去。她用力觀察周圍的景致，每棵樹、每塊磚，路過的每輛車她都細細地看。這裡和自己想像中陰鬱蕭瑟的樣子太不一樣了，它就是普通城市裡一條不算繁華的普通的路。初來乍到的人路過這裡，都不會知道曾經有不少帶著血色的故事，在這裡葳蕤生長。

她掏出手機，潘建榮和趙金月的臉在屏幕上出現。她左滑，打開相機的攝像頭，像是幫他們睜開了眼睛。

「叔叔、嬸嬸，你們看看吧，這就是現在法場街的樣子。」許知春在心裡說。她拍下幾張照片。

她慢悠悠地在這條街上轉了很久，走到街心花園的時候，又在那裡坐了很久。周圍的一切對她而言都是陌生的，她知道自己以後，可能也不會再來了，所以她想盡可能地多記住一點。

一個發傳單的小夥子過來跟她打招呼，她從他手裡接過那個健身房的傳單。小夥子指了指路對面一家看起來像是新開的店，「小姊姊，我們店剛開業，現在有很多優惠活動，您要不要了解一下？」

許知春看了一下對面的那棟樓，想起剛才大嬸說的，那裡應該就是以前自己嬸嬸開店的地方。她看了一下傳單上健身房的名字，「鈦度運動生活館」。

「名字挺特別的。」

「謝謝。」小夥子笑笑，「我們老闆專門花錢找人取的。做生意嘛，總是要討個吉利。」

許知春點點頭，「是得壓一壓風水，有的時候不信這個不行。」

「小姊姊您這麼說，您是懂這個的？」小夥子說，「其實這個健身房是我們老闆從上一個開健身房的人那裡接手的，前頭那個莫名其妙就倒了。現在重新裝修，更新了健身器械，又取了一個新名字，萬象更新了。現在辦卡有優惠，而且我們也添加了很多特色課程……」

許知春笑著搖了搖頭，「我不住在齊城，我是從外地過來，專門來這裡看看的。要不然我真的會辦卡的。」

「專門來這裡看看？」小夥子驚訝地說，「這裡有什麼好看的？」

「我家人以前在這裡生活過。」許知春嘆了一口氣，「他們以前住的地方，就是對面那棟樓的地方。」

「那樓不是幾年前才新蓋的嗎？」（四四）