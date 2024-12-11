青青立刻愣住了，看著妙筠就停住了筷子，「她給你打電話？」

妙筠點點頭，「是呀，她說給你打手機，可是你關機了，就打給我了。我還奇怪呢，她怎麼會知道我的手機號碼的。是你給她的麼？」

青青想起來，似乎蔣荔跟她要過妙筠的電話號碼，她還納悶，蔣荔為什麼會想要妙筠的電話號碼。畢竟，蔣荔對妙筠一直都有些不喜歡，總說妙筠冷冷的，多清高似的，讓人喜歡不起來。當然青青覺得，那不過是蔣荔在面對妙筠時複雜的心理罷了。

也是，論漂亮，雖然蔣荔也是美人兒，但是比起來妙筠，她非但絲毫不佔上風，還少了一份靈氣。加上妙筠身上還有一份濃濃的書卷氣，更讓蔣荔沒有辦法比得了。所以，雖然蔣荔經常參加他們欄目組的聚會，和妙筠卻幾乎沒有任何往來。突然兩個人竟然有聯繫，這讓青青既好奇又有些疑惑。

她問妙筠，兩個人都說什麼了。妙筠笑一下，告訴青青，蔣荔有些埋怨她介紹的男同事，因為那大叔簡直太不浪漫了，都已經私下裡約會過幾次了，卻連一次花都沒有送過，真是叫人失望！

青青聽了，立刻撇撇嘴，「她以為她是十七、八歲的少女呢！」妙筠沒有吱聲。青青又問蔣荔還說什麼了，妙筠搖搖頭，表示沒有了。

青青看著妙筠，突然笑了，「大叔不會是喜歡你罷？」

妙筠愣了一下，立刻有些不快，「你怎麼說話沒輕沒重的呀？這種玩笑好開的呀？」

看見妙筠惱了，青青忙賠了不是，「真不好意思，唐突了佳人了！」

妙筠又「噗哧」地笑了，擺擺手，也不知道是說算了呢，還是說青青以後不要再提起來如此無聊的話題。（五）