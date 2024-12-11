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「很難看吧？」她望著他笑。他將眼光從她的頭頂下滑，停駐在她頰上的酒窩。那兩汪小潭總是讓他感到幸福，縱使在這一刻。

俊浩輕聲唱〈生日快樂歌〉，「寶刀未老呀，還是好聽。當年就是被你的歌聲迷住了，才會嫁給你。」她笑出深深的酒窩，好像在笑談別人的事。

他哀傷地望著玫貞，兩人的關係中，她比他豁達。大學快畢業時，因為母親強烈反對，玫貞主動提出分手。俊浩每天失魂落魄，成績大退，人也瘦了一圈。相約在咖啡 屋，他可憐兮兮地說：「你可以陪我度過這段時間嗎？沒有你，我不能吃，也不能睡……」玫貞答應了他的懇求。

話出口，他吃了一驚，自己何時也像母親一樣，用乞憐和怪罪的方式索取愛？從小母親經常彎著身、雙手捂著胃，愁眉苦臉，「我胃痛，一天沒吃東西了。你沒回來，我一個人沒胃口。」或是半夜喊醒他：「媽媽睡不著，我害怕。兒子，你可以陪陪我嗎？」

就像他無法拒絕母親的要求，玫貞沒有離開他。

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吹熄蠟燭，他將玫貞擁入懷中。小餐室臨窗，夕陽的最後一線金光淡去，空氣中籠罩著濛濛的紫灰。他抬眼望向窗外的庭院，失去陽光的玫瑰褪去嬌嫩的粉紫，顯得灰白。「如果上天能再給我一次機會……」他低下頭，伸手撫摸她髮絲落盡的光頭，眼光落在玫貞的側臉。她的面頰不復昔日豐腴，蒼白的膚色仿若失去天光滋潤的玫瑰。

對這突如其來的擁抱，玫貞吃了一驚，身體輕微地顫抖了一下。她沒有回抱、將臉輕靠在他的胸前，目光也向窗外望去，「沒有『如果』，我們當年也盡力了。」她輕聲打斷了他的話，淡淡的語氣。

如果再有一次機會，自己能做出不同的決定嗎？或許決定權從來就不在他的手中？

反對他和玫貞交往無效，母親突然改變了態度。條件是他們畢業後立刻結婚，在他服兵役期間，玫貞必須住在家裡。雖是不情之請，他也實在不放心母親獨居，意外地玫貞沒有反對。

那些年雖然母親不喜歡她，玫貞卻一直對母親很好，不時買些小禮物和零食給母親。母親卻時常抱怨：「都是地攤的便宜貨，叫她不要浪費錢了，我不會用的。」

父親去倫敦後，事業節節高升，家境逐漸富裕，「那個女孩家是擺地攤的，怎麼配得上我兒子？」有一次，他聽到母親在電話中和朋友說。

在咖啡屋，他時常趴伏在桌上，右手在桌面下握著玫貞的左手，抬眼望著她的側臉。細軟的直髮垂落在肩頭，她垂首專注地讀書，在小檯燈的光暈中，長而濃密的睫毛在臉上映出美好的弧形。她偶爾轉頭看他，嘴角微微上彎，漾開可愛的小酒窩，又回到書本上。

玫貞說在咖啡屋是唯一讀書的時間，晚上有家教。她很少談家裡的事，只知道父親早逝，姊姊嫁到美國。交往很久後他才知道，玫貞兼了許多家教，才能支付學費和生活費。

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長年在倫敦工作的父親在婚禮前返家，父親說接手一個新計畫，可以留在台灣工作。母親很高興，將臥房重新裝潢，煥然一新，家中陰鬱的氣氛也明亮起來。玫貞與父親投緣，嚴肅寡言的父親和她在一起時，變得親切溫暖、兩人像父女般有說有笑。

屋中厚重的簾幔掀開了，陽光穿過玻璃窗照亮長廊，光點流轉在棕紅的老檜木地板上，閃爍著金色花朵形的光澤。第一次、俊浩注意到，家中玻璃窗上的水晶雕花。

他考上了預官，婚禮後不久便赴高雄服役。運氣很好，任職財務官，工作輕鬆，數月後總算盼到休假回家。進門看到父親神色陰鬱坐在客廳，母親將他叫到房中，「爸爸要回倫敦了。」母親哭起來、憤憤地說：「去問你老婆，都是她搞出來的事！」

玫貞在廚房準備晚餐，她消瘦了很多，眼眶紅紅的看起來剛哭過。見到俊浩，她強擠出一絲笑容，「媽不高興，說爸對我太好，經常和爸吵。」她垂著眼簾，「其實真的沒什麼，爸只是對我比較客氣，怕我一個人住家裡不習慣，對我關心多一點。」（二）