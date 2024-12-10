下車前，她專門去問了開車的司機，這裡是不是離以前的法場街不遠。可開車的司機是個年輕人，他搖搖頭，說不太清楚。許知春說了聲「謝謝」，然後下了車。

她在街上轉了一陣，問了兩個路過的人，都說不知道。她跑進路邊的一家小超市去買水，坐在店門口看店的大嬸也許是閒得無聊，剛才又看見她在跟路人問路，應該是外地來的，就問她來齊城，是來旅遊的，還是來辦事的。

許知春說：「我來找個人，但是給我的地址好像不對。問了好幾個人，都說不知道。」

「是啥地方？」

「法場街。」許知春說。

話一出口，她注意到大嬸的表情有微微的震動。「法場街？你要找的人在法場街？」

許知春點點頭。

「哎呀，那地方拆了可有年頭了，你怎麼現在才來找？」

「其實也不是我，是我一個嬸嬸。早年和家裡鬧翻了，一氣之下就跑出來了，這麼些年，一直賭氣沒聯繫。現在人病了，怕是不行了，就想再見見老家的人。這不，才讓我出來幫著找。」

「那乍是你找？你嬸嬸自己沒孩子？」

「醫院離不開人，家裡還得有人要掙錢，都走不開，我就想著我幫著跑一趟。」許知春胡謅。

「那你還怪好的。」

「我嬸嬸一直對我不錯。」許知春笑笑，「您知道法場街嗎？」

「知道啊！」大嬸說，「以前這片就是。」

「就在這裡嗎？」許知春有點吃驚，她退出到店外，四處打量。

「就從這條路，看見沒，一直往那邊走，走到頭，這一片都是。」大嬸跟著出來，伸著胳膊指方向。

「這裡竟然就是法場街……」許知春喃喃自語。

「你要找的人，以前住法場街的哪兒？有門牌號沒？」大嬸問。

「這個我倒是不知道。」許知春說，「不過她說以前住的平房，就在一個小飯館的對面。那個飯館挺有名的，叫『趙家炒麵』。」

「我想想啊！」大嬸說著，歪著腦袋想了一會，「哦，那應該在那頭。」她指了一個方向，但臉上還是帶著有點不敢確定的表情。

許知春跟著她手指的方向望，看到的，卻是一個類似街心花園的地方。

大嬸的電話響了，她看了手機一眼，然後接起來。

「喂，我在店裡呢，你啥時候回來？」大嬸的嗓門挺大，「吃麵行，那你回來路上買兩把青菜吧。」

許知春衝著大嬸笑了笑，準備走開了，卻聽大嬸對著電話那頭的人說：「對了，以前那個趙家炒麵的那個地方，現在成啥了？是不是小花園那片？有人問我呢，一個外地姑娘。哦，好，知道了。」（四三）