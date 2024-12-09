愛情不過一碗粉蒸肉（一五）

沒料到卻會錯了意，一而再、再而三。之前即使出現誤解的狀況，傑夫也是寬容地報以微笑的大度，極少不耐煩。現在，難道是因為眼睛老化了，需要使用放大鏡效果的眼鏡，所有的問題都放大了？

艾瑪一邊恨恨地想，一邊不甘示弱，拾起傑夫扔下的筷子，把他盤中的中國食品，她精心烹飪的大排麵，整個一大碗麵條倒在傑瑞的碗中。傑瑞現在也把艾瑪當作了另一個主人，不僅對艾瑪一見鍾情，還真正地長情到忠貞不渝，簡直是言聽計從了。

人和狗有語言障礙嗎？狗都曉得，人卻不懂。傑夫也在想。

艾瑪想起和自己前老公的冷戰，那是聽得懂不說話，這是想說話聽不懂。二者相比，哪一種更為尷尬？

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「我搬來住，好不好？」艾瑪問傑夫。三年了，一周一次或者是兩周一次的周末約會，同在南加州 ，兩個小時的車程，算不得遠，也算不得近，艾瑪漸漸有點吃不消。

為何總是艾瑪一個人來回奔波？是因為艾瑪不願意傑夫到自己家中約會。她的房子還是她和前老公聯合名下，前老公會打著各種名義偶爾回來，撞見了真不好看。

「不好。」傑夫回答得倒是斬釘截鐵，一點兒也沒有猶豫和含糊。其實艾瑪只是試探一下，沒料到直接的答覆倒是讓自己瞠目結舌。歸根到底，傑夫的理由還是艾瑪的英文不好，影響餘生生活質量。

「我的英文一向如此，又不是現在才不好的。開始的時候為什麼不說？」艾瑪說。

「交友不影響，生活才影響。」傑夫振振有詞，分割得倒是分明。（一五）