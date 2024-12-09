我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

愛情不過一碗粉蒸肉（一五）

孫彤

沒料到卻會錯了意，一而再、再而三。之前即使出現誤解的狀況，傑夫也是寬容地報以微笑的大度，極少不耐煩。現在，難道是因為眼睛老化了，需要使用放大鏡效果的眼鏡，所有的問題都放大了？

艾瑪一邊恨恨地想，一邊不甘示弱，拾起傑夫扔下的筷子，把他盤中的中國食品，她精心烹飪的大排麵，整個一大碗麵條倒在傑瑞的碗中。傑瑞現在也把艾瑪當作了另一個主人，不僅對艾瑪一見鍾情，還真正地長情到忠貞不渝，簡直是言聽計從了。

人和狗有語言障礙嗎？狗都曉得，人卻不懂。傑夫也在想。

艾瑪想起和自己前老公的冷戰，那是聽得懂不說話，這是想說話聽不懂。二者相比，哪一種更為尷尬？

「我搬來住，好不好？」艾瑪問傑夫。三年了，一周一次或者是兩周一次的周末約會，同在南加州，兩個小時的車程，算不得遠，也算不得近，艾瑪漸漸有點吃不消。

為何總是艾瑪一個人來回奔波？是因為艾瑪不願意傑夫到自己家中約會。她的房子還是她和前老公聯合名下，前老公會打著各種名義偶爾回來，撞見了真不好看。

「不好。」傑夫回答得倒是斬釘截鐵，一點兒也沒有猶豫和含糊。其實艾瑪只是試探一下，沒料到直接的答覆倒是讓自己瞠目結舌。歸根到底，傑夫的理由還是艾瑪的英文不好，影響餘生生活質量。

「我的英文一向如此，又不是現在才不好的。開始的時候為什麼不說？」艾瑪說。

「交友不影響，生活才影響。」傑夫振振有詞，分割得倒是分明。（一五）

加州 南加

上一則

匈牙利台灣紀錄片影展登場 主題根源愛與關懷

下一則

我的英語老師Mr.Burger

延伸閱讀

愛情不過一碗粉蒸肉（九）

愛情不過一碗粉蒸肉（九）
愛情不過一碗粉蒸肉（八）

愛情不過一碗粉蒸肉（八）
曾演過屍體 陳彥嘉「影后」暴紅：太不可思議了

曾演過屍體 陳彥嘉「影后」暴紅：太不可思議了
愛情不過一碗粉蒸肉（七）

愛情不過一碗粉蒸肉（七）

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史。圖／取自瓊瑤臉書

銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史

2024-12-04 16:24
瓊瑤。（本報資料照片）

瓊瑤遭指當小三、拋棄臥病平鑫濤 作家楊照平反：還她公道

2024-12-08 01:40
遊客們坐在火車街兩旁的咖啡館裡等待火車經過。（圖/李源提供）

河內的咖啡館

2024-12-08 01:02
瓊瑤9歲時就在大公報上刊出了她人生的第一篇作品《可憐的小青》。 (圖取自上觀新聞)

瓊瑤9歲時就在上海大公報 以1篇「可憐的小青」初試啼聲

2024-12-05 11:22

中老年再婚

2024-12-05 01:00

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊