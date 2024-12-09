我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

溪畔有佳人（全文完）

孟悟

最後西溪說：我陪你到河邊走走吧。

縱然世事滄桑，嘆不盡人間悲歡，十月的浠水溫馨明朗，可以治癒人心。他告訴她，離婚後他前後談了兩任女友，最後都無疾而終。他實在無法忘記她，才去浠水找她。她的母親告訴他，當年的西溪因不堪言語霸凌，立志減肥，靠驚人的毅力收穫了曼妙的身材；因婚姻失敗，立志留學，靠努力勤奮去了美國，還未畢業就找到了全職工作。女兒聰慧能幹，一直都是母親的驕傲。

吳言聽了，只覺得羞愧，他說他後悔聽信了班花表妹的讒言。表妹加油添醋，描述西溪從頭到腳都動過刀。她拿出高中畢業照，吳言的父母信以為真，也都嚇壞了，他們害怕刀美人會生出個醜孩子。

西溪笑道：「我唯一動過刀的就是雙眼皮。其實我不該去開雙眼皮，我外婆和母親都是內雙，過了二十五歲，就成了很自然的雙眼皮。身體髮膚，受之父母，不能毀傷，傷了會導致命運改變。好好的姻緣說沒就沒了，還有防不勝防的小災小難。」

「當年是我的錯，我不分青紅皂白責怪你、傷害你，你能原諒我嗎？」

「都過去了，就像我們眼前的流水，一路向西不再回頭。」

「可是蘇東坡說過：誰道人生無再少？門前流水尚能西！只要努力，一切皆有可能。」

「可能嗎？」西溪淡然一笑。

「啪」的一聲，一個柿子從樹上掉下來，落在西溪的腳邊。她彎身撿起柿子，若有所思地說：「這就是瓜熟蒂落，我懷孕了，等待瓜熟蒂落的那一天。」

「你說什麼？你不是說你離婚了嗎？怎麼又懷孕了？」吳言一頭霧水，但他有耐心去聽完西溪的故事。（全文完）

上一則

匈牙利台灣紀錄片影展登場 主題根源愛與關懷

下一則

我的英語老師Mr.Burger

延伸閱讀

馮紹峰戀情藏不住 女方是素人、「十指緊扣」真面目曝光

馮紹峰戀情藏不住 女方是素人、「十指緊扣」真面目曝光
溪畔有佳人（六）

溪畔有佳人（六）
馮紹峰新歡女方真面目曝光 網勸別學「這位男星」官宣

馮紹峰新歡女方真面目曝光 網勸別學「這位男星」官宣
溪畔有佳人（五）

溪畔有佳人（五）

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史。圖／取自瓊瑤臉書

銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史

2024-12-04 16:24
瓊瑤。（本報資料照片）

瓊瑤遭指當小三、拋棄臥病平鑫濤 作家楊照平反：還她公道

2024-12-08 01:40
遊客們坐在火車街兩旁的咖啡館裡等待火車經過。（圖/李源提供）

河內的咖啡館

2024-12-08 01:02
瓊瑤9歲時就在大公報上刊出了她人生的第一篇作品《可憐的小青》。 (圖取自上觀新聞)

瓊瑤9歲時就在上海大公報 以1篇「可憐的小青」初試啼聲

2024-12-05 11:22

中老年再婚

2024-12-05 01:00

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊