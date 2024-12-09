溪畔有佳人（全文完）

最後西溪說：我陪你到河邊走走吧。

縱然世事滄桑，嘆不盡人間悲歡，十月的浠水溫馨明朗，可以治癒人心。他告訴她，離婚後他前後談了兩任女友，最後都無疾而終。他實在無法忘記她，才去浠水找她。她的母親告訴他，當年的西溪因不堪言語霸凌，立志減肥，靠驚人的毅力收穫了曼妙的身材；因婚姻失敗，立志留學，靠努力勤奮去了美國，還未畢業就找到了全職工作。女兒聰慧能幹，一直都是母親的驕傲。

吳言聽了，只覺得羞愧，他說他後悔聽信了班花表妹的讒言。表妹加油添醋，描述西溪從頭到腳都動過刀。她拿出高中畢業照，吳言的父母信以為真，也都嚇壞了，他們害怕刀美人會生出個醜孩子。

西溪笑道：「我唯一動過刀的就是雙眼皮。其實我不該去開雙眼皮，我外婆和母親都是內雙，過了二十五歲，就成了很自然的雙眼皮。身體髮膚，受之父母，不能毀傷，傷了會導致命運改變。好好的姻緣說沒就沒了，還有防不勝防的小災小難。」

「當年是我的錯，我不分青紅皂白責怪你、傷害你，你能原諒我嗎？」

「都過去了，就像我們眼前的流水，一路向西不再回頭。」

「可是蘇東坡說過：誰道人生無再少？門前流水尚能西！只要努力，一切皆有可能。」

「可能嗎？」西溪淡然一笑。

「啪」的一聲，一個柿子從樹上掉下來，落在西溪的腳邊。她彎身撿起柿子，若有所思地說：「這就是瓜熟蒂落，我懷孕了，等待瓜熟蒂落的那一天。」

「你說什麼？你不是說你離婚了嗎？怎麼又懷孕了？」吳言一頭霧水，但他有耐心去聽完西溪的故事。（全文完）