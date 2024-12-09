圖／趙梅英

「還有，以後周末你就來我家，我們一起過。反正我平常周末也就是在家閒待著，沒什麼事兒。」

蔣荔有些不好意思，到底點了點頭，又想起來什麼似的，「那你老公不會不高興罷？」

青青愣了一下，她還真沒想到，家裡並不只她一個人。但是青青立刻就又笑起來，「他不會有什麼的，你放心來。」

周末到了，蔣荔摁響了青青家的門鈴，手裡拎著一個小塑料袋，裡頭盛著幾個蘋果、一串葡萄。

剛開始的時候，蔣荔在青青家還很拘束，跟蔣荔的丈夫說話，也總帶著些小心翼翼，怯生生的彷彿一隻容易受驚的小白兔似的，讓青青看見了，不自覺地就會生出來憐惜。背著她，悄悄叮囑丈夫，一定要對蔣荔客氣一點兒，不要露出來不悅。

丈夫雖然有些不痛快，到底點了頭。青青舒了一口氣，看看蔣荔，再看看丈夫，覺得很開心。

幾個周末過去，蔣荔在青青家已經很放鬆了，和青青夫妻三個人在一起聊天、做飯、看電視，很是快樂熱鬧。蔣荔也一天、一天比以前更美了，也不知道是不是心情好了的緣故。蔣荔原本長得很不錯，五官單獨拿出來並不怎麼出色，但是放在一起，使人看了就只覺得舒服。皮膚又白，雖說身量不算高，但身材穠纖合度，兩條腿又直又長，益發襯得腰肢盈盈的，走起路來讓青青會想起來，《紅樓夢》裡曹雪芹寫林黛玉用過的一個詞：「搖搖的」。

蔣荔幾乎每個周末，都要到青青家過。漸漸的，青青心裡有些悔意，又起了疑，蔣荔是不是因為丈夫才來自己家裡的？也是，青青發現，如果周末的時候丈夫在家，蔣荔來了就會很興奮，無論做什麼都會搶著做，話也多，嘰嘰喳喳的，說不完地說。可如果丈夫恰巧出差了，蔣荔就會有一點意興闌珊似的，說話、做事也有些心不在焉。好幾次青青跟她說什麼，她都沒有聽見似的，回答的也完全不是青青說的。

甚至一次幫青青收拾她丈夫的內衣褲，還一邊疊短褲，一邊說：「青青，你發現沒有，你喜歡的往往我也喜歡呢。」

青青看著蔣荔手裡拿著丈夫的三角褲衩，心裡很是震動了一下，彷彿被針扎了似的。可是看著蔣荔那張看上去頗無辜的漂亮臉蛋兒，也不知道該怎麼說，只好笑了笑，「是嗎？」

蔣荔使勁點點頭，把內褲疊好放在衣服堆上，然後看著青青，「我覺得咱們倆很多地方都很像。」

青青看著蔣荔那張漂亮的臉蛋兒，心裡再度感覺被針扎了一下。她再笑了一下，「那還真的是挺巧的啊。」

蔣荔也笑了，不知道為什麼，青青覺得蔣荔的眼睛深處，掠過去一抹似有若無的得意。

其實，青青跟丈夫之間已經沒有多少感情了，她也一直在考慮離婚。但是，只要一天不離婚，丈夫就還是青青的。蔣荔對丈夫的「關心」，讓青青頗有一點兒感覺不快。可是，青青又說不得什麼，蔣荔是自己邀請到家裡來的，果真是「引狼入室」了？青青倒也不這樣覺得，畢竟，丈夫似乎對蔣荔並沒有什麼好感。甚至夫妻兩個人說起來蔣荔時，丈夫還很不屑地打鼻子裡「哼」了一聲：「看看你交的朋友！」完全是輕藐反感的聲口。

青青倒反而不樂意了，「我交的朋友怎麼啦？」

丈夫看著青青，過了一會兒，才又開口說：「我提醒你，蔣荔可不是你看見的那麼簡單的一個女人。」青青愣住了，丈夫的話似乎他知道了蔣荔的什麼祕密似的。但是青青對蔣荔的隱私並沒有多少興趣，她也沒有多想，為什麼丈夫會說出來，蔣荔不是一個簡單的女人的話。

只是，她邀請蔣荔來家裡過周末的次數少了。偶爾蔣荔在星期五的中午，會打電話給她，雖然不會明說想要同他們一起過周末，但總是有一點暗示。可是青青要嘛裝糊塗、要嘛就找了這樣那樣的藉口搪塞，蔣荔倒也不好堅持了。當然，兩個人依舊還是好朋友，青青並不想輕易失去一個朋友。（三）