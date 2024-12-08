自己來這家公司幾年，談不上是王牌員工，但至少是老老實實、勤勤懇懇，屬於成功之日細數功勞時，那種沒有功勞也有苦勞的打工人。可現在聽領導的口氣，好像自己是個大反派，只有除掉自己，公司才能活下去。

還有，潘叔將死未死的時候，公司擔心她精神意志脆弱，所以沒有開掉她。但現在，她失去潘叔也不過月餘，怎麼就不擔心她會碎掉了呢？難道說潘叔本身就是悲劇，潘叔走了，悲劇也就從這個世界上消失了？

她覺得自己的鼻子有點酸，握緊拳頭，指甲狠狠地嵌進肉裡。她想用指尖帶來的疼痛，提醒自己別在這裡丟人現眼。

領導的嘴還在動：「跟你說實話，我個人是不想你走的，畢竟你的成績在那裡放著。但這個結果也是大家集體投票 才投出來的……我總得聽從民意。」

「投票？」許知春問，「什麼時候投的票？我怎麼不知道？」

「就上個月月底，一個周六的事。大家都在，就投了個票。當時你沒在，應該是去照顧家人了吧。我當時完全沒想到，大家都會投你。」

「專門挑一個我不在的時間搞投票啊……」許知春有點陰陽怪氣地說。

「是，這樣是不對，那你現在可以告訴我，你投誰？我把這個人記下來，以後會重點觀察。」

許知春笑了一下，像是聽到了一個笑話。

「人事部那邊已經準備好了，你今天就可以去辦理一下交接的手續。」轉身離開前，許知春聽見領導說，「謝謝你的咖啡 和蛋糕，希望咱們以後在社會上遇到了，還是朋友。」

她沒回頭，在心裡罵了一下。回到工位去收拾東西的時候，她覺得周圍的空氣格外的安靜。她環顧了一下四周，怪不得今天帶過來的咖啡和瑪芬蛋糕，都沒有人動。原來這夥人早就知道今天要發生什麼，還只有自己這個冤大頭，傻大姐一樣趕著破費，她在心裡罵著自己。

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失了業的許知春在家裡躺了好幾天。她累壞了，先是覺夏跑丟了，然後潘叔去世，辦完喪事、安頓好覺夏，她就一頭扎進公司裡加班。許知春覺得，自己連好好悲傷的機會都沒有。現在好了，她終於有了大把的時間，可以沉湎於自己的悲傷裡。她蒙著被子，大哭了一場，接連叫了好幾天的外賣，就著外賣喝酒，把自己喝醉。

可現實的事還是不得不考慮。潘叔留下來的兩張卡雖然都在自己這裡，可那裡面的錢都是給覺夏的，她不敢動。

她強迫自己從床裡爬起來，洗了臉，到客廳的沙發坐下，拿起手機，她想給凌宇騫發個消息。（四一）