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溪畔有佳人（一一）

孟悟

西溪從照片裡，發現了兩個熟悉的身影，一個是高中的班花，一個是前夫吳言，這兩人讓西溪五內如焚。她只問了安安幾句，便知他們三人有共同的太奶奶。關於班花，安安多說了一句。班花的丈夫有錢，但是好賭還花心，讓班花得了容貌焦慮症，常去美容院打玻尿酸，打成了塑膠臉。至於吳言，安安前年見過他的女朋友，目前的狀況不太清楚。

對於西溪，千山萬水之後，本來已經遠去的人和事，以為消失在天涯海角，怎麼又兜轉過來了？熟悉的陌生人，那些傷害過她的人，西溪是見還是不見？她決定不見！她決定回浠水。

回浠水的西溪讓父母喜出望外，埋怨她為什麼不早點通知家裡，西溪只好謊稱陪同事辦事，事辦完了才能放心回家。那個夜裡，她和母親待在一起，聊了很多知心話。她告訴母親自己懷孕了，但沒告訴母親自己已離婚，以及渣男匪夷所思的奇葩故事。父母為她擔憂牽掛多年，已經承受不起折騰。

母親告訴西溪，她去美國後，吳言曾經找上門來，言辭懇切，說是他的錯，希望西溪原諒她、希望兩人能恢復如初。西溪的父親對吳言非常冷淡，倒是西溪的母親陪著他說了一陣話。

西溪震住了，她沒想到吳言會去找她，他為什麼想吃回頭草？她百思不得其解。到了第三天，吳言突然敲門拜訪。他告訴西溪，他看了安安的朋友圈，發現西溪居然在生態園吃魚、採果子。他跟安安打去電話問了幾句話，就直接開車到浠水找西溪。

隔著七、八年的時光煙雨，兩人相顧無言，也不知從何說起。一生一瞬，一眼百年，萬水千山似乎重疊在眼前。（一一）

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