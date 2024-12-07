愛情不過一碗粉蒸肉（一三）

那是一種深邃而令人不安的咳嗽，像是雛雞初啼，費勁得像是要同時咳出了肺，但只是咳出了鴿子蛋大小的一團黏液。然後，這種類型的咳嗽就不離不棄，如影隨形了。

當艾瑪最終知道老公欠債的時候，老公已經被追債得焦頭爛額。到了這個時候，艾瑪表現得異常冷靜，二話不說，拿出自己所有的積蓄，幫助老公填平了信用卡 的窟窿。然後斬釘截鐵地說：「離婚。」老公自知理虧，收拾了行李，灰溜溜地搬走了，連房子的共同產權也沒來得及分割。

呼吸和咳嗽最艱難的時期挨過了，嗅覺和味覺的喪失持續了相當長的階段。艾瑪覺得這些是更為嚴重的懲罰，對於一個飲食要求活色生香的人，那份對美食和香味的享受，突然之間變成了一種遠去的記憶。

老公不是如此這般嗎？自從被艾瑪從家庭中趕走，漸漸從艾瑪的世界中消失。二十年的共同人生經歷被橡皮抹去了一般，似乎了無痕跡。只有艾瑪一個人感受得到，那些坑坑窪窪還存在著。

5

艾瑪和病毒戰鬥的同時，傑夫與另一個女朋友也在戰鬥，先是在床上，後是在嘴上。

那個女朋友來自墨西哥 ，三十多歲，長相甜美，堪稱甜心。傑夫玩也玩了，睡也睡了。甜心確實很甜，很是對嗜好甜食的傑夫的口味。只是甜食攝入多了不健康，後遺症漸漸顯現出來。

墨西哥甜心要身分，傑夫沒有給。不是不願意給，是給不了。

墨西哥甜心要錢，傑夫給了。不是不願意多給，是沒有了。

墨西哥甜心要房子，傑夫就是想要給，也給不了。

還是艾瑪好，什麼也不要。（一三）