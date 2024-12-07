我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

愛情不過一碗粉蒸肉（一三）

孫彤

那是一種深邃而令人不安的咳嗽，像是雛雞初啼，費勁得像是要同時咳出了肺，但只是咳出了鴿子蛋大小的一團黏液。然後，這種類型的咳嗽就不離不棄，如影隨形了。

當艾瑪最終知道老公欠債的時候，老公已經被追債得焦頭爛額。到了這個時候，艾瑪表現得異常冷靜，二話不說，拿出自己所有的積蓄，幫助老公填平了信用卡的窟窿。然後斬釘截鐵地說：「離婚。」老公自知理虧，收拾了行李，灰溜溜地搬走了，連房子的共同產權也沒來得及分割。

呼吸和咳嗽最艱難的時期挨過了，嗅覺和味覺的喪失持續了相當長的階段。艾瑪覺得這些是更為嚴重的懲罰，對於一個飲食要求活色生香的人，那份對美食和香味的享受，突然之間變成了一種遠去的記憶。

老公不是如此這般嗎？自從被艾瑪從家庭中趕走，漸漸從艾瑪的世界中消失。二十年的共同人生經歷被橡皮抹去了一般，似乎了無痕跡。只有艾瑪一個人感受得到，那些坑坑窪窪還存在著。

5

艾瑪和病毒戰鬥的同時，傑夫與另一個女朋友也在戰鬥，先是在床上，後是在嘴上。

那個女朋友來自墨西哥，三十多歲，長相甜美，堪稱甜心。傑夫玩也玩了，睡也睡了。甜心確實很甜，很是對嗜好甜食的傑夫的口味。只是甜食攝入多了不健康，後遺症漸漸顯現出來。

墨西哥甜心要身分，傑夫沒有給。不是不願意給，是給不了。

墨西哥甜心要錢，傑夫給了。不是不願意多給，是沒有了。

墨西哥甜心要房子，傑夫就是想要給，也給不了。

還是艾瑪好，什麼也不要。（一三）

墨西哥 信用卡

上一則

老雪花齋二代呂松吉 深藏不露武林高手

下一則

我家附近的公園

延伸閱讀

愛情不過一碗粉蒸肉（九）

愛情不過一碗粉蒸肉（九）
花錢請人帶5歲女兒非法入境 婦人恐遭危害兒童罪起訴

花錢請人帶5歲女兒非法入境 婦人恐遭危害兒童罪起訴
愛情不過一碗粉蒸肉（八）

愛情不過一碗粉蒸肉（八）
愛情不過一碗粉蒸肉（七）

愛情不過一碗粉蒸肉（七）

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史。圖／取自瓊瑤臉書

銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史

2024-12-04 16:24
瓊瑤9歲時就在大公報上刊出了她人生的第一篇作品《可憐的小青》。 (圖取自上觀新聞)

瓊瑤9歲時就在上海大公報 以1篇「可憐的小青」初試啼聲

2024-12-05 11:22

中老年再婚

2024-12-05 01:00
來源：聯合報 07 聯合副刊。文：瓊瑤(1963/07/01)

瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

2024-12-04 17:36
簡宛寄給作者李民安的剪報。（圖/李民安提供）

一個溫暖的大姊姊——懷念簡宛姊

2024-12-01 01:01

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控