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溪畔有佳人（一○）

孟悟

安安回應，幾年前的一個春天，武漢東湖的櫻花開了，她和閨蜜穿著漢服，在櫻花樹下拍照。有個美國小夥子主動要給她們拍合影，合影完了，又是單人照系列。原來特瑞一眼就看中了巧笑倩兮、美目盼兮的安安，主動爭取當義務攝影師。

安安的故事把西溪拉回過去的某個瞬間，場景似曾相識。她和吳言的相識也是在景區，她在恐怖城扮鬼新娘，抽獎抽中的男遊客可以跟鬼新娘拜堂成親，吳言就是那個幸運的遊客。

拜完堂，吳言的一半心魂都留給了鬼新娘。鬼新娘卻說：我已經跟上百個遊客拜過堂，公司禁止員工跟遊客交換電話號碼。吳言是有志者事竟成，最後在大學校園找到了西溪。甜蜜的相愛之後，最後的結局卻讓人唏噓。

西溪思前慮後，覺得因鬼新娘而結緣，一開始就是錯誤，陰暗無光、壓抑悲傷。反觀安安和特瑞，春光明媚、櫻花紛飛，花樹下的漢服少女唯美曼妙，那畫面想著都是賞心悅目的美好明朗。

空氣裡縈繞著桂花的濃郁和果子的清香，安安帶著西溪和艾米參觀綠色生態園。生態園打造了夢裡水鄉，水鄉的長畫在她們眼前慢慢打開，潤了眼睛、醉了心扉，阡陌縱橫的田園，稻花和扁豆花一起在開放；星羅棋布的水塘，白鷺飛過一池殘荷，荷葉下面熱鬧著螃蟹。

安安說，他們推廣生態種植、共生系統，稻田下面養魚，優質的生態米和生態魚，絕對沒有農藥。安安還說，家裡的親戚常來玩，每年下元節是太奶奶的生日，大家庭的成員會來生態園為太奶奶祝壽，今年你們趕上了！

安安一邊說，一邊翻找手機裡的照片，讓艾米和西溪欣賞一下去年的生日盛宴。（一○）

武漢

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