圖／趙梅英

走著、走著，

就走丟了。

──題記

柳青青第一次跟尚妙筠提出來，要在妙筠家過一夜時，妙筠略微遲疑了一下，但是立刻就點了頭：「歡迎呀。」

青青沒有忽略妙筠一眨眼的遲疑，笑了笑，「會不會太麻煩？」

妙筠半攢了眉笑，「怎麼會？」

青青咧開嘴笑了，「那就打擾你了。」妙筠沒有吱聲。

其實，青青也不一定非去妙筠家不可，蔣荔那裡又不是去不得，倒反而更便利──蔣荔是在市區租的房子，妙筠家卻住得有些遠，在四環邊上。但是，也說不上什麼原因，青青總是願意跟妙筠多往來些。果然妙筠是個有才的，還是妙筠身上那一股子似有若無的疏離感，讓青青有一點想要探究的好奇，青青也說不出來，只是覺得妙筠很吸引她。

當初妙筠來到欄目組之前，欄目組裡還沒有哪一個編導寫的解說詞，會真正入了青青的眼。雖說每次審稿時，青青都會微笑著點頭，好像很讚賞似的，到底暗地裡會攢了眉。

學文科的人，即便不是個個都能夠寫一手錦繡文章，到底解說詞總不是作文，況且還有原稿做底子，怎麼一個個寫得就那麼差。有兩個簡直就是辭不達意，讓做為責任編輯的她想替他們改一下都不好改，還不如完全由她替他們寫了。增加了工作量不說，還惹得同事們心裡也並非多感激她，反倒覺得她是越俎代庖。雖然嘴巴上說著「謝謝」，到底臉上有些不豫之色。青青也實在有些看不上那些表面上光鮮靚麗的同事們。

妙筠不同。

妙筠並不是青青招進來欄目組的。青青第一次聽見「尚妙筠」的名字，是她的頂頭上司，製作部湯總監的嘴巴裡說出來的。湯總監一臉得意地看著青青，「小柳，這一次我可是給你找了一個才女來。」

青青忙道了謝，又有些疑惑，「湯博士，你怎麼知道是一個才女？」

湯總監自己告訴欄目組的同事自己是博士，但是背地裡同事們對他的博士學位當作笑話，調笑個不住，表面上卻都一個個很認真地喚了他「湯博士」。湯總監油光閃閃、飽滿的紅蘋果似的圓臉上，露出來一個誇張的神祕表情，「我面試她時，感覺出來的。」

青青的疑惑變了好奇，「哦？」

湯總監笑了一下，往青青跟前略湊了湊，青青微微往後躲躲，攢了一下眉。這個湯總監總有些色迷迷的，雖說她自己沒有看見過，但是聽其他同事講，中午休息時，他總是把自己關在辦公室裡，偷偷瀏覽色情網站。湯總監「嘿嘿」笑了兩聲，讓青青益發攢了眉，可是湯總監卻彷彿沒有看出來青青的不快，張開口說：「等你見到她，就知道我沒有騙你了！你不是總對咱們欄目組的那幾個不太滿意嗎？這次你一定會滿意的！」

青青臉上微微變了色，「湯博士，不能這麼說，大家都很好，我沒有什麼不滿意。」

湯博士往後稍微退了一步，臉上卻依舊神祕兮兮地笑著，「好了、好了，後天她來了，你就知道了。」

青青的嘴角略微往下掛了掛，對湯總監給自己找的「才女」，並不真的當樁事，直到妙筠微笑著走到她跟前。

青青看見妙筠時，暗暗吃了一驚，這在青青很少有。對同性，青青很少有驚艷的感覺，也是，青青自己頗有幾分姿色，雖說皮膚有些黑，五官卻很漂亮。尤其嘴巴，更是符合了當今美女的標準──豐滿潤澤，加上天生的紅顏色，即便不塗口紅，亦是嬌艷欲滴的，猶如一粒誘人的紅櫻桃，儘管這一粒櫻桃略微大了兩號。

妙筠的漂亮讓青青有些意外，但是青青更大的意外還是妙筠的「才氣」，就是湯總監說的，妙筠竟還真的是一個才女。青青第一次審閱妙筠的解說詞時就愣了一下，欄目組裡還沒有哪一個編導的解說詞，寫得如此讓她一個字都不需要改的。非但不改，甚至青青心裡不得不承認，假如自己寫，還真的不見得能寫得比妙筠更好。這讓青青心裡，有一些隱隱約約的不自在。（一）