愛情不過一碗粉蒸肉（一二）

不過，艾瑪所有惡毒的設想，前提是：必須要去傑夫家中，要和傑夫見面。

睡上一覺，第二天就好了。艾瑪心想，自己是不會被病毒擊倒的。但是艾瑪想錯了，任是倔強頑強如她，也敵不過一個小小的微生物。第二天，艾瑪試圖起床，卻發現渾身似乎被抽了筋，腿腳彷彿不再聽從自己的使喚，剛起身，又無力地倒回了床上。

這種無力感是如此突然和強烈，就像是一場颶風猛然襲來，將艾瑪捲入了昏天昏地的漩渦之中。

自己是誰、是在哪裡？艾瑪的房間似乎又變得狹小而擁擠不堪，那是她剛剛抵達美國時租住的公寓，與人合租，艾瑪的個人空間不過是棺材大小。原本以為闖入了廣闊的世界，沒想到自己的世界卻變得更加逼仄。每天只不過是穿梭在各個飯桌之間，或者是來往於飯桌和床鋪之間。艾瑪回想起那段歲月，只覺得累。

現在，艾瑪只覺得冷。怎麼會呢？陽光燦爛的南加州 的日子，溫度快要達到華氏九十多度了，可自己卻彷彿置身於南極的一片冰天雪地之中。艾瑪把身邊的毯子全部扯到了身上，還是冷，忍不住渾身寒顫。包裹著的是毯子，卻像是陷入了冰河的泥沙之中，喘不過氣來。

幾年之後，艾瑪的老公也移民過來，兩個人的攜手應該是不孤單了吧？艾瑪只感到兩個人的合力不是同一個方向，而是背向而行。老公沾染上了賭博，沉溺其中，起早貪黑長途跋涉開大卡車所掙數額不少的錢，全部扔進了老虎機還不算完，背著艾瑪，還透支了大額的信用卡 借貸。

就在艾瑪覺得自己快要窒息的時候，終於咳嗽出來。（一二）