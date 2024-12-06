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日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

溪畔有佳人（九）

孟悟

西溪把家裡的戰況告訴了公司的艾米，艾米雖然八卦，但也是出謀劃策的好手。她支持西溪離婚，得到應有的賠償。艾米認為，這種男人比騙婚的整容女要可怕得多。艾米鼓勵西溪把孩子生下來，艾米是基督徒，她的字典裡沒有墮胎。她讓西溪不要擔心生產前後的繁瑣雜亂，教會的兄弟姊妹會照顧西溪。

兩個人和平離婚，沒有聘律師，省下來的費用也算作西溪的賠償。以後西溪把孩子生下來，莊強還必須付部分撫養費，這是美國的法律，無條件保護婦女和兒童。這下好了，莊強成了徹徹底底的孩奴，再哭、再鬧也沒用。他把自己做成了一堆屎，他自己負責吃好了。

這場離婚打下來，西溪不傷心，但是傷神。她想請一個月的假，飛墨西哥的度假村好好休養一下。這時候艾米告訴西溪，她兒子特瑞和他的中國女友已經訂婚。女友家在當地頗有影響力，從事現代農業產業園，手下有很多項目，比如休閒觀光、農業採摘、田園康養等等。兒子和未婚妻邀請艾米去中國，艾米希望西溪陪她一路回去看看。

特瑞未婚妻的家離浠水不過六十公里，西溪聽了一口答應，兩人一起買好了去武漢的機票。西溪並沒有告訴父母自己回國了，因為離婚和懷孕同時發生，她還在考慮怎樣跟父母交代，該用怎樣的措辭。她只能先陪著艾米暫住綠色生態園，對方是大老闆，也不在乎西溪蹭吃蹭喝。

特瑞未婚妻小名安安，安安性格開朗、活潑健談。西溪問她：你和特瑞是怎麼認識的？（九）

觀光 墨西哥 墮胎

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