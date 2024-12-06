圖／王春子

唯一有的東西是一疊《聖經》，堆得高聳，還有懸在牆上的巨大十字架釘著耶穌，在苦難中靜靜凝視著前方。

「044也在這裡待很久吧？」058問。

「對，他跟016。」我看向十字架說著。天色全暗，耶穌只剩輪廓。

「可能有人看過吧，誰知道。聽說就在湖邊的樹林，他們纏在一起。煩死了，099幫他們遮掩過好幾次。後來應該是執行官或狗聽到傳聞，他們老是一有風聲就行動。」

「太冷了。」058嘆了口氣。

「我也覺得。」我邊說邊把顫抖的身體向他靠近。房內沒有壁爐，更沒有木柴，也沒人會聞我頭髮。

我掏掏褲襠說：「我們鑽木取火吧。」

我把他的木柴抓出來，和我的撞在一起，上上下下摩擦。越來越熱，我很喘，又和他貼得更近。這是好一陣子沒有的，作夢似的溫暖。

我常夢到小時候去樹林冒險，我和同伴們會撿木柴生火。只有一次，我夢到成年的自己，赤裸地躺在積雪的白樺林，不斷哀求一個人過來。後來真有人來了，夢裡的我張開嘴巴。

「火快生起來了，你幫我吹一下。」我把058的頭往下壓。

沒過多久，我們擁有彼此的火花，沾在手上溫暖極了。我把手舔乾淨，從掌心到指尖，發現靠在身上的058在微微顫抖。

我說放心，這裡沒人會來巡。

058說：「你很熟。」

我停了一下，說：嗯。

空氣又安靜下來，比起剛才潮濕的水氣瀰漫在空中交配。

「你想知道044和016的後續嗎？」不等對方回答，我就接著說：「後來有一天，016跑出這裡，聽說他一直跑，最後消失在湖中。也有人說，是狗把他拖進湖中。事實從來都不只一個，結論就是他消失了。」

「在那之後，044每天都會在湖邊徘徊。」

058問：「你怎知道？」

我聳聳肩說：我會去抓鴨子當點心。

「然後某一天，我看見湖上浮著一個人，就漂在那，身上全是鴨子大便，棕色、白色的。044也看到了。」

「有一瞬間，我想把他推下去。」

「很顯然你最後沒有。」058說。

「對，我只是多抓幾隻鴨子，晚上請044吃。」

●

等到白雪融成一灘一灘爛泥水，我坐在寢室，聽著外面的人大聲抱怨鞋子跟褲管被弄髒，儘管那些本來就很髒。

我把衣服和被子放進大布袋，再從床腳下抽出幾張被揉成一團的紙，上面寫滿歪歪扭扭的字，原本看起來是用來墊高比較短的床腳。我輕輕撫平紙上的皺褶，手指來回摩挲黑色字跡。我越來越常懷疑上面內容的真偽，可能因為一直壓在床腳下沾了很多夢話，有我的，也有其他人的，早就分不清楚了。過了一陣，才把紙放進袋子的空隙。

把布袋扛在肩上，我走出寢室，018和058已經在屋外等了。我們一起走往活動場參加結束儀式。牆邊停了幾輛卡車。

「希望這些車夠堅固，比起上次那些肉塊，我們重多了。」我說。

沒人接話。我又開口：「我搞不懂──」

018說！你還是沒學會。

058拍拍我：「都快結束了。」

「嗯，時間過得很快，從開始到現在，好像只過了大兩次便的時間。」我點點頭。

「你們知道我為什麼常用屎來說話嗎？因為屎是最真實的，今天吃什麼，明天拉什麼，屎不會騙人。」

到了集合場，我們按照平常例行集會的位置排好。前面生起篝火，燃燒時傳來木頭的爆裂聲。

大鵝也站在台上，火焰把他的身影染紅。

那天也是這麼紅。

我記得那天大鵝拿著一疊寫滿字的紙，吼叫：「流放記？」又用力揮舞那疊紙，「是誰在扭曲事實？」

他走下台，穿梭在流放者之間，瞪大眼睛看每一個人，隨後指了099說：「告訴我是誰，不然指一個你認為知道的人。」

099沒有動。

大鵝把那條黑色馬鞭抽得啪啪作響。

我甩了甩頭，篝火飛濺的火星 在眼中亂竄。

狗來了，甚至不用大鵝一個眼神，就衝過去。

執行官們說，要把這種違背命令的人丟進海裡。

然後那個布袋，我記得是棕色的，被丟上卡車後向東前進。

018後來說，他們不可能真的把099丟到海中，因為往東的路上沒有補給，油根本不夠。

「這只是某個真相。」018低聲說。

儀式還在進行，我眨眨眼，鮮紅的色彩還是不停跳動。木柴持續燃燒，現在沒有停止，以後也不會停止。

我看到大鵝走到他的狗前面，握住026的手說了祝福的話，把流放證明交給他。接著還有其他狗。

看著大鵝走到我面前，薄薄一張流放證明，用雙手接住。我突然好想吃鵝肉。

「繞過火，你可以走了。」

我站在原地，這時候應該要有人一腳把我踹進火堆，讓我跪著在灼熱的火堆掙扎，然後爬出這裡。或是讓我在高溫 中扭曲尖叫，身體被融化、骨頭被燒到只剩灰燼，被風吹回故鄉。

什麼都沒發生。（下）