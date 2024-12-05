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瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

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法場街情事（三八）

桑文鶴

帶著覺夏回到家裡，已經是下午。許知春沒有做飯，點了外賣，她和覺夏都餓壞了。她本來打算等覺夏吃飽，就帶著她再去醫院裡看看潘叔。可飯吃到一半，手機就響了，打電話過來的是她請的護工阿姨。接起來，阿姨的聲音有點發顫：「知春，你快點過來，你叔叔不行了。」

許知春扔下筷子，就拽著覺夏出了門，開車去醫院的一路上都心神不寧。原本以為這混亂的一天已經夠驚心動魄了，沒想到真正的驚心動魄才剛剛到來。等到她拉著覺夏衝到病房，潘叔已經沒了。

護工大姐過來說，今天早上她剛來的時候，潘叔就一直昏睡著。後來中午的時候，眼睛睜開了一小會，但是眼睛上像是蒙了一層薄薄的膜。到了下午，突然呼吸急促、身體發顫，氧氣罩都快戴不住了，趕緊叫了大夫來看。搶救了好一陣子，最後心跳還是停了。

護工大姐說：「你叔也終於不再受罪了。有好多次了，他都求我，讓我去找大夫給他開點毒藥，把他弄死得了，他太疼了。」這些話護工大姐以前從來都沒有說過，「他說都是為了你，才苦苦堅持，他怕你心裡難受。」

許知春捂住嘴，眼淚汩汩而下。

潘建榮的後事辦完後，許知春把潘覺夏送回了學校。陸老師見她和覺夏的胳膊上都帶著黑箍，好生安慰了她一番。可話說到最後，卻又露出欲言又止的神情來。一直到許知春要走，陸老師才終於開了口：「知春，覺夏的學費該交了。學校的學費都是一次交一年的。」

許知春點點頭，當初幫覺夏找好學校以後，交錢的事都由潘叔來做。現在這些都得靠她了。（三八）

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