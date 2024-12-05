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瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

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溪畔有佳人（八）

孟悟

當年新婚，她讓他搬進自己的家，至於他的房子，她鼓勵他賣掉後用於企業投資。思前慮後，她想發飆，但她控制住情緒，和顏悅色問他，錢都去了哪兒？他還是那句老話，經濟不景氣，公司資不抵債，員工要發工資啊。

西溪說：既然如此，那就及時止損，申請破產，關掉公司。我的工資養一家人沒有問題。

西溪為他計畫未來，希望他當奶爸，以後她一個人在外掙錢就夠了。但莊強是要強的人，他懇請西溪再幫幫他。西溪搖頭說：如果沒有孩子，你拿多少錢我都支持，現在的家庭重心是未來的他！莊強嘴角浮出一抹陰冷的笑，說生孩子沒有意思，會毀掉你我的前程。

西溪的心冷到冰點，層層疊疊的往事在眼前浮動，記憶又把她帶回到前一程婚姻。但是與過去不同，她已經成長，變得自信堅強。她表面上敷衍著莊強，暗地裡聘請偵探調查他的公司和行蹤。調查的結果讓西溪目瞪口呆，莊強的公司一直在盈利，並沒有虧損，而莊強在外還有一個女人。那女人曾是他的員工，自己有個孩子，給他生了三個孩子。那家人的房子離西溪的房子，只有二十英里。

「你給人家當爹那是你的選擇，但我不是你的提款機。」西溪拿出所有文件和照片的證據，直接跟莊強攤牌：「我必須拿回屬於我的那部分，好聚好散是最好的結局。如果你不同意，你我各聘律師，法庭上見。」

莊強跪在西溪面前痛哭流涕，祈求她的原諒。他完全是迫不得已，孩子來到這個世界，他要承擔責任啊！當四個孩子的孩奴容易嗎？西溪轉身而去，不想再看這個惡心透頂的男人！（八）

破產 投資

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