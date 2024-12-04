圖／王春子

這是最後一個冬天。

我走在積雪的道路上，沿著河岸走到碼頭。018、058已經在那等待。

碼頭旁有簡單的市鎮，往回眺望能看見流放地的堡壘。那裡有個湖泊，是河流匯聚之地。

靠近河畔的水浮著碎冰，環繞停泊的老舊官方運輸船。工人在甲板上，把被冰水侵蝕而腐壞的木板拆下來，由我們這些流放者搬到岸上。

一進一出的搬運過程很安靜，我扛著木板走了一趟又一趟，河水沾濕肩膀。事實上拆船這個工作沒有多辛苦，搬磚塊和鏟積雪也一樣，會累但不會耗盡體力。

我剛來的時候，跟099說過這些，大概是用有點慶幸的口氣。099搖搖頭說：你沒搞清楚。說得好像他自己有搞清楚一樣，我知道在這裡，有很多事我們從來沒弄懂。

現在流放的日子快結束，我們偶爾可以選擇要去哪邊工作。058每次都想很久，念著天氣、長官、晚餐之類的話。018伸手把他推開，隨便指個地方。他說選什麼都一樣。

但我是認為，坐著吃屎和站著吃屎，還是有點差別。

冬天太陽下班得早，我們也跟著提早收工。回堡壘後可以在公共空間找樂子，樂子通常是吵架或痛扁看不順眼的人。天黑後，執行官會把流放者趕進室內。

在堡壘內，三十多個流放者編為一組，同吃同住並分配一名執行官。我都叫我們的執行官「大鵝」。018問過原因，我說因為他老是像鵝一樣，神經質地到處亂逛又亂叫。

之後018開玩笑說，大鵝把人趕進房內，是母鵝趕小鵝溫馨回家。058說，沒有一個鵝窩要擠三十多隻鵝。

有啊，繁殖場，然後下一站是屠宰場。我說。

哈，058說。

晚餐後是讀經時間，《聖經》是堡壘中唯一可以讀的書。同一組的流放者在同個房間，沿著長桌依序坐下，執行官沒有規定要讀哪個章節。多數人喜歡把內容讀出來，狹窄的空間中各種回音撞擊牆壁又反彈，有時候會撞到我的頭，很痛也很煩，我就用手把聲音揮開。

過程中有人會突然擁抱別人，卻被對方揍了一拳；有人越念越大聲，高舉雙手朝天上尖叫著祈求救贖；有人倒在地上，求耶穌帶他去天堂。他真的離開了，滾了好幾圈後，被執行官拖走。

記得以前跟099坐一起，在吵雜的環境下，可以聽見他平穩的聲音。為什麼他可以那麼淡定，好像下一秒我突然躺上他膝蓋，他也可說聲「基督保佑你」。有時候我能記住他讀過的句子，在睡前寫進筆記。但不是每次，畢竟有太多雜音。

隔天早上例行集會，所有人嘴裡吐著白煙，在太陽還沒出來前，繞著堡壘跑三圈，再回到會場。我們面對司令台排成直排，接下來是執行官喊話時間。喊話內容可以歸類成服從、奮鬥、榮譽、團體精神。

018說，執行官應該有個官方手冊，裡面有宣講要點，甚至還有逐字稿。

那真是辛苦他們，每周把同樣的內容背出來，還要加上制式的表情和動作。我說。

喊話結束後，會有團體榮譽競賽頒獎。晨跑時喊口號的精神也列入評分範圍。我看過執行官在餐廳發現窗溝裡的一粒沙子，還有翻過垃圾桶後，找到一封寫錯的信，然後在那組的格子裡畫叉。

今天我們這組得獎，大鵝紅著臉在台上接過獎牌。那是一片薄木板，上面刻著獎項。

每次最安靜的部分是最後一名的組別上台，執行官脫下他們的內褲，集中成一坨後往天上丟。

我們立正看內褲亂飛，台上的人搶。

搶到最多的可以拿走手上所有內褲。我也曾搶到最多內褲，當時大鵝叫我把搶到的分給組員，才有團隊精神。

搶到最少的要把內褲套在頭上，擁抱每個組員。台上內褲套頭的人突然開口，執行官把內褲往下扯，蓋住他嘴巴。

他沒有話要說。

集會結束後，狗嗅到興奮的氣息，一邊猛搖尾巴，一邊跟著大鵝進屋。

他們就在屋裡，興奮到忘記關門。大鵝高舉獎牌，嘴裡念念有詞。旁邊的狗不停汪汪叫，又跳上跳下。他終於把獎牌放下，拿到身前，每隻狗爭著舔那塊獎牌。

粗厚的舌頭用力磨過表面，一根舌頭舔完換另一根。每隻狗只能一下，把獎牌搞得濕答答。

「流放地肉排。」我說。058問為什麼，「因為狗喜歡，而且肉排在流放地很少見。」。

「你知道，也不是所有的狗都能享受肉排。狗分兩種，一種是寵物 狗，主人的最愛，有舒適的狗窩和肉排。偶爾犯錯咬壞主人的拖鞋，只要撒嬌就可以被原諒。另一種是看門狗，要在寒冷的夜晚蹲在門口守夜。有時主人路過，隨手丟個肉末給牠們就感激得不得了。」

「你會把這些寫在你的筆記裡面嗎？」018突然問。

我點頭。（上）