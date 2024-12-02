經過調查研究，原來老婆在婚前多次整容，面目全非。男子憤怒不已，以婚前欺騙為由，提出離婚訟訴。法院判了，判男方勝訴。

西溪坦蕩地說：「我不過就是整了雙眼皮和牙齒，我早就承認。當初我們大學畢業找工作，遞出去的簡歷沒有塗脂抹粉嗎？」

吳言回應：「出門找工作，誰不從裡到外包裝一番。就算忽悠了老闆，老闆過後也可以炒你。但生出個醜八怪來，怎麼辦？能扔回到肚子裡？」

西溪心寒、心傷，流了一夜的淚，他不聞不問，這樣的男人她還能守在身邊嗎？未來的孩子沒有一個溫暖安全的家，請別來人間受罪！西溪打掉孩子、離了婚，回到浠水療傷。

金秋的浠水溫馨明朗，到處是色彩和畫意。銀杏黃了、石榴紅了，蘭溪河畔有幾棵柿子樹，樹上鬧騰著兩三隻喜鵲，圍著最紅軟的柿子下手。西溪沿著蘭溪河畔漫步，看河水安靜無語，向西流去。河水倒映遠山和近樹，重疊了天光雲影，雲影之上有個跑步的少女，那不是自己嗎？多少世事漫隨流水，不過半夢浮生。

她不覺間走到了清泉寺，又想起當年蘇東坡臨江浩嘆：「誰道人生無再少？門前流水尚能西！」河水西流，反其道而行之，必有意想不到的希望。

西溪那年二十六歲，人生已落在最低谷，決定考托福和GRE出國留學。她本來就是學霸，一年後就拿到美國研究生院的錄取通知書，專業是統計。學姊告訴她，統計專業在美國容易找到工作。

父母賣了一套房子支持她。她在美國很爭氣，因為成績優異、口語流利，第二學年就拿到助教，學費全免，還有工資。（五）