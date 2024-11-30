覺夏聽話地從身邊的背包裡，取出一幅用水彩筆畫的畫。

「這是爸爸、這是姊姊，還有我。」覺夏說。

潘建榮的眼睛裡多了一層笑意，但也只有那麼一瞬間，然後，他又昏了過去。

「我去找一下醫生。」許知春說，她拜託護工大姐照看一下覺夏。

值班醫生對潘建榮的病情很熟悉了。他安慰許知春，現在唯一能做的，就是盡量為病人減輕痛苦，癌症 到了晚期就是這樣，有的病人會嗜睡。其實病人能睡著就讓他睡吧，醒了也只是疼。

大夫的話讓許知春聽得心驚。

她帶著覺夏回了自己的家，照顧著覺夏洗了澡，把她哄睡著後，她洗了覺夏換下來的髒衣服。等到忙完，她才躡手躡腳地進屋，睡在覺夏的旁邊。

學校那邊說好了，周日下午送她回去。明天還得再帶著她去醫院一次，周日上午也得去，潘叔的情況越來越糟，剩下的日子怕是真的得按天數了。

許知春閉上眼睛，她覺得自己身體疲倦得要命，可是腦子裡卻像是上演著喧囂的戲，怎麼也安靜不起來。

輾轉反側了很久，許知春還是爬起來，去客廳裡喝水，吞下了幾片褪黑素。

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再次醒來的時候，是第二天清晨。屋裡很靜，許知春花了好幾秒的時間，才反應過來現在到底是什麼情況：現在是周六，潘叔還在醫院，覺夏在我這裡，應該就躺在我身邊。

伸手摸了一下，旁邊沒人。她叫著覺夏的名字，摸摸索索地起來，覺得覺夏一定會在的廚房裡也沒有她的影子，衛生間裡也沒有。轉頭一看，大門虛掩著，許知春腦子「嗡」的一聲，隨便套了件衛衣，抓起手機和鑰匙，就衝了出去。

在小區裡找了一圈，沒有。問了幾個晨練的大爺、大媽，都說沒看見。（三三）