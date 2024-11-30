圖／吳孟芸

再後來，她在美的路上精益求精，去口腔科整了牙齒、去美容院開了雙眼皮，那雙眼皮又大又深。美容院的小姐給她推銷：如果移植眼睫毛，你就是唐詩裡的西域美人。西溪搖頭拒絕，只嘗試了美容精油按摩，讓一張小臉更加緊緻上揚。這幾番捯飭，讓她成了不折不扣的大美人，美得連老媽都不敢相認。

不過西溪有骨氣，所有的美容費用，都靠兼職所賺。西溪聰慧能幹，當過家教和市場推廣。後來變美了，從業領域更寬廣，當過跳操教練、歡樂谷的賣花小姐姐、恐怖城的鬼新娘，正是因為扮演了美艷的鬼新娘，她相遇了他。

他成了西溪心儀的男友，他叫吳言。吳言溫文爾雅、陽光帥氣，是市裡某機關的公務員。西溪大學畢業留在了南京，靠吳言家的關係就職南京一大型央企，工作穩定，福利 極好。她的生活就像一朵盛開的花，每天都有花的燦艷和芬芳。她不想回到浠水，浠水回憶的畫卷中閃著一把寒光四射的剪刀，剪得那個蠢胖的小妞無地自容。她計畫結婚後把父母接到南京生活，對她體貼入微的吳言一口答應了。

計畫總是趕不上變化，變化中的山呼海嘯，讓西溪猝不及防。變化的源頭是高中同學會。西溪跟同學沒保持聯繫，每次一回想高中時光，就是鋪天蓋地的嘲笑記憶，她已經脫胎換骨，沒必要再糾纏陰暗的青春期。她每次回浠水只是見父母，同學一個也沒見。西溪越同他們保持距離，他們越發覺得高深莫測。這次畢業七周年聚會，非要讓西溪參加，電話一個接一個，西溪只能答應。

西溪打車到了聚會的酒店，她可以喊出每個同學的名字，但是沒有一個人敢認她。不過眾人肯定了西溪的聲音，聲音沒有變！大家繼續瞪大眼睛研究她的臉，班花文記得，西溪的右眉毛尖有一顆痣，那顆痣還在，應該不是假貨！

班花的聲音充滿了醋意和糞意：「你這番大張旗鼓改造下來，恐怕得幾十上百萬吧！塑身抽脂應該很疼，對吧？我無比佩服你的勇氣，可愛的刀美人！」

「刀美人談談經歷吧，美容手術室挨了幾刀。」幾個女同學前呼後應。

西溪不慌不忙，淡定接招：「我不是刀美人！我承認我開了雙眼皮、整了牙齒，但這個值得大驚小怪嗎？我的身材沒有動刀，靠的是鍛鍊和科學飲食。我現在是跳操教練，你們若有興趣，我可以引領你們跳一套。」

「哇，小胖妞成了美女跳操教練。」一男同學對她豎起了拇指。

「我參加過南京歡樂谷的遊行，扮過鬼新娘和蜘蛛精。」西溪繼續展示特長。

「我記得那個漂亮的鬼新娘，原來是你！」一男同學驚呼道：「上次在恐怖城，我一個哥們還跟鬼新娘拜了堂，天，當初真不知道是你！」

西溪注意到了，班花的一張臉比狗屎黃還難看。西溪的顏值與她平分秋色，已讓她坐立不安，誰能想到西溪還有才藝，能在大城市展露風采，讓一群男同學佩服和恭維，這嚴重破壞了班花的領土完整。隔著兩三米的距離，西溪也能感受到她內心憤怒的火焰。

遙想當年，班花手裡明晃晃的剪刀，一刀剪破了西溪的裙子，剪碎了西溪的尊嚴。西溪心想，你也有今天，你居高臨下的優勢蕩然無存。你可以在浠水顧影自憐，我犯不著跟你爭，我和你的世界已經分開！

西溪以為自己一個瀟灑的轉身，從今往後跟班花不再相見。哪知道這世界千絲萬縷，糾纏不休，班花的母親跟吳言的母親居然是堂姊妹！那日西溪和吳言去看望吳母，準備商談婚宴細節。門一開，西溪就石化了，班花堂而皇之坐在客廳的沙發上，跟吳言的母親歡聲暢聊。西溪當時就心臟亂跳，一團黑影朝她襲來。

吳言很快出現了不良狀況。那些日子他愁著一張苦臉，眉宇間陰雲濃沉。她連著問了他好幾次，他只是搖頭說沒事。西溪說：「如果不滿意我，不必娶我，只須說實說。」

他說：「好，我也等你的實話實說。你整過容，為什麼沒告訴我？」

她鎮定自若說：「我告訴過你，我開過雙眼皮。」

他說：「我看過你的高中照片，根本就不是一個人！」（三）