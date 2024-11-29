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法場街情事（三二）

桑文鶴

「是我自己說的。」

「說得好，說得真好。」趙金月有點激動地握住了許知春的手，「你一定要繼續寫下去。」

那次談話後還沒有半年，趙金月就死了。幫著潘叔收拾嬸嬸遺物的時候，看到了那幾本被她翻得都捲了邊的小說，許知春淚如雨下。

嬸嬸不是一個多話的人，臉上的疤痕盤踞在那裡，讓她的臉長年看起來就只有一個表情。可許知春明白，嬸嬸的心裡有一座花園。那裡有亭台樓閣、有小橋流水，空氣裡有玫瑰的香味，花一般的妙齡少女徜徉在花園裡，她柔腸百結，幸福又憂傷。

許知春帶著覺夏去了潘叔的病房，護工大姐的臉色凝重。她說病人今天的情況很不好，半昏半睡之間，嘴裡還因為疼痛一直呻吟。止疼藥已經開到最大，現在病人平靜了一點，剛睡著了。

許知春嘆了口氣，拉著覺夏在旁邊的椅子上坐下。她在手機上找了一個小遊戲，把手機塞給覺夏。

她們兩個人在醫院裡等了將近兩個小時，期間許知春在手機上點了外賣，拜託護工大姐下樓去拿騎手送來的餐。潘覺夏吃了飯，才又願意乖乖地繼續等。許知春憂心忡忡地望著病床上昏睡的潘叔，還有身旁不諳世事的覺夏，她覺得接覺夏來看潘叔，不是為了潘叔，也不是為了覺夏，而是為了自己。她強迫自己，記住眼前他們一家三口相聚的畫面。

也許是藥勁過了，潘叔被疼醒了。他用帶著痛苦的表情醒來，一睜眼就看到了許知春。他張了張嘴，想艱難地叫出許知春的名字，可疼痛讓他毫無力氣。他的嘴唇抖了抖，卻什麼也說不出來。

「叔，覺夏來看你了。」許知春說，又招呼覺夏：「快把你畫的畫給爸爸看看。」（三二）

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