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法場街情事（三一）

桑文鶴

裝修是叔叔、嬸嬸幫忙弄的，他們是打心底地為她高興。潘建榮還給許海龍燒了紙，說：龍哥你知道嗎，知春出息了。咱家出了個作家，你要繼續保佑她。

可後來，再寫，就沒有那麼走運了。接下來的兩本都賣得不好，到後面許知春總是靜不下心來，不少故事寫到一半就夭折，再也找不到感覺。許知春不再奢望，畢業後能靠寫作養活自己，她開始像其他同學一樣，踏踏實實地找工作。

她寫的那幾本言情小說潘建榮和趙金月都看過。趙金月尤其喜歡，枕頭底下總放著一本。許知春和她探討過愛情的話題，纏著她，讓她說說她和潘叔的愛情，怎麼認識，又怎麼愛上，相守了這麼多年，有沒有疲倦厭煩過。她的臉上總是帶著羞赧的表情，不好意思地說：「什麼愛情，我們那會兒都不懂這個的。」

許知春又問：「那你是怎麼心甘情願，跟潘叔過這麼長時間的？」她俏皮地壓低聲音，「他又沒有什麼錢，也不是很帥吧。」

趙金月笑了，「你這孩子，怎麼這麼說你叔叔。」眼神又黯淡下來，「應該是你叔叔不嫌棄我，我這副樣子，別人見了怕是要給嚇死。也只有他，跟我過了這麼多年，也不怕。」

「如果一個人愛人，只愛人的外表，那這樣的愛很淺薄。只有愛上靈魂，繼而因此愛上外表，或者一開始的確是被外表吸引，可最終卻是靈魂的吸引才讓他們相守終生，那才是高貴的愛情。」許知春摟住嬸嬸，「我覺得你和我叔的愛情，就是高貴的愛情。」

許知春記得當時趙金月的眼神亮了一下，像是被這句話深深打動，她問：「春兒，這句話是你自己說的，還是你從書裡看來的？」（三一）

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