「覺夏乖，姊姊在開車。你忘了嗎？姊姊跟你說過的呀，坐車的時候要怎麼樣？」

「要坐好，少動、少說話，繫好安全帶。」覺夏乖乖地說。

「真乖。待會要見爸爸了，高興不高興？」

「高興。」覺夏點點頭。

許知春抬起頭看了後視鏡一眼，方雲輝雖然沒有看她們，但很明顯的，他一直在聽她們兩個人的對話。

讓他見見覺夏，是許知春的意思。不管方雲輝之前有沒有掌握這條信息，但她就是想讓方雲輝親眼看到潘覺夏這個人，看一看她的樣子、看一看她們姊妹倆之間的互動，看一看她許知春並非一人吃飽，全家不餓。除了一個垂死的養父潘叔外，她還有一個需要終生依靠她的妹妹，所以她才不敢賭。如果自己的身體出了問題，覺夏恐怕也活不下去。

許知春覺得，方雲輝是看明白了自己的意思的。一直到許知春把車開進市區，方雲輝才又開口：「你們接下來是要去醫院？」

「是的，我們要去看我叔。」許知春說，「他的情況估計你也知道，肺癌晚期，沒有多久了。這個月過不過得去都還難說。」許知春問：「你看我是把你放在下個路口，還是你有什麼要去的地方，我可以順路送你的？」

方雲輝看了看說：「下個路口右拐，那有個停車場，我就在那下吧。謝謝你。」

許知春把車開進停車場，下車的時候，方雲輝又說：「謝謝你聽我說這麼多，我的微信 號就是手機號，你可以加我的微信。以後如果有什麼可以幫忙的，別客氣，儘管找我。」

也就是最後的那句話，讓許知春心軟了一下，她幾乎想都沒想的就要提起許佳沛。她想說一句祝福的話，可話到嘴邊還是硬生生地嚥了回去，變成了一次深呼吸。

她衝方雲輝點點頭，說了再見，看著方雲輝下了車。她載著潘覺夏離開那個停車場，後視鏡裡，方雲輝的身影變得越來越小。

這樣就是這件事最好的結局。自己沒有能力幫助許佳沛，也不會因為自己生活裡的苦難，去麻煩方雲輝。其實如果他們倆不是在有著這樣悲傷底色的背景下才產生交集的話，她倒真想和他好好聊聊。他和佳沛的愛情故事，說不定可以寫成一本暢銷的小說。

許知春以前也寫小說，也走過運，寫了一本言情小說，發帖子一樣斷斷續續地發在論壇上。後來帖子火了，出版社聞著味就找來了。書賣得不錯，許知春用賺來的錢在城裡買了一套老破小，那個時候她還在念大二。（三○）