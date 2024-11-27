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2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

賀錦麗敗選後影片現身 眼神詭異「不對勁」

逝去之鬼（全文完）

袁瓊瓊

李秀明一直關注著她。早期她會跟蹤她，後來她寫作出了點名，她便追蹤她的作品。而她的作品裡，其實透露得更多。她全都看了，她是最忠實的讀者，對她的文字看了不只一遍。也像所有的讀者，李秀明對她的書寫，有自己的看法。她簡單的寫：「有些事你不知道。」

所以她來告訴她：自己的版本。

她放下信，轉頭看窗外。夏日午後那奇異的寧靜，什麼聲音也沒有，讓她覺得一切都凝結了，時間、空間，凝結成輕飄飄的一片，跟李秀明的信一樣，一個從已逝的過往回來找她的鬼。室內薄暗似水。她知道過一會天就會黑了。她浸泡在晦暗未明之中。

她想了半天，確定李秀明從頭到尾都在胡扯。她信中的內容，其實她都在自己的書裡寫過。不需要真的來追蹤她，李秀明同樣可以知道她的人生細節。就只除了她父親的事故，還有跟李秀明的關係。她不明白，李秀明為什麼要編造出這些。

或許就像小時候一樣，她只是無法克制要注視她。像某種制約和習慣，雖然她已經不值得任何注視。她早已經不是小公主，她的人生被毀壞，然後被修補。直到現在還在修補中。

她把面前的信對中撕開，把撕成兩半的紙疊在一起，再撕。太厚了，有些困難，她努力使勁，而突然一個記憶回來。她想起來，每次母親在撥她的手指時，總是口中喃喃自語。

非常細聲，她不確定母親是說給自己聽，還是要讓她聽到。因此她選擇不反應，只看著車窗外。

跟車窗外的景象重疊在一起的，是母親把她手指往外撥的痛楚，和她幾乎是咬牙切齒的話語。

母親在說：「都是你。都是你。」（全文完）

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