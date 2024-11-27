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2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

賀錦麗敗選後影片現身 眼神詭異「不對勁」

愛情不過一碗粉蒸肉（三）

孫彤
圖／王幼嘉
圖／王幼嘉

一道又一道的中國菜中，傑瑞品嘗到正宗的魚香肉絲，也品味到了艾瑪的人生經歷。是的，艾瑪的歷程就像是那道菜，木耳、青椒與豬肉的混搭，酸甜混雜。

想當年，在中國大陸從事保險業的艾瑪已經做得風生水起，屬於先富起來的小白領行列。不知怎的，忽然有一天，艾瑪就厭倦了這樣的日子。艾瑪覺得自己以後的生活，就像是保險單子上冗長而乏味的字體，一切都是既定的程序。恰巧當時「出國熱」的潮流方興未艾，艾瑪只盤算了一個星期，瞞著家人取出自己的全部積蓄，在銀行門口的黑市黃牛那裡兌換了美金，毅然決然拋下一切，遠渡重洋。

艾瑪來到美國，保持了一貫的吃苦耐勞，從飯店服務員做起，一直做到領班和經理，最後還成為小飯店的股東。如今二十多年過去了，眼見著金沙隨風飛舞來來去去，才讓艾瑪有幸抓住了一小撮。家人卻漸漸走散了，剩下個孤家寡人。

傑夫也同樣是孤家寡人，只不過是被動當上了。傑夫給艾瑪解釋和妻子分開的緣由，直言不諱：因為錢。傑夫妻子嫌棄他掙錢少，兩個人因為花錢，經常陷入熱戰和冷戰，索性分開了，倒是達成了停戰協議。

突如其來的一場瘟疫，拉遠了人與人之間的距離，卻陰差陽錯地拉近了兩個人之間的距離。艾瑪和傑夫，兩個人，原本是風馬牛不相及，卻因著病毒的撞擊，一下子交織在一起。

在艾瑪看來，傑夫曾經的經歷就像是一張披薩，餅子鋪排得那麼大，裝點得五彩繽紛，都在外表上，裡面什麼也沒有。不過這倒是艾瑪中意傑夫的重點。艾瑪這些年也見識過為數不少的中國男人，個個都是餡餅，外表雖然看起來差不多，裡面的花花腸子有葷有素，應有盡有。

艾瑪和傑夫，是中西菜系的混搭。艾瑪想要當傑夫的主菜，而傑夫只當艾瑪是開胃小菜。

大熊湖真是一個玩樂的好去處，一年四季有著迥然不同的景色，衍生了迥然不同的遊玩方式：春季，野花盛開，綠植如織，傑夫帶艾瑪去山林徒步或者騎車；夏季，波瀾不驚如鏡的湖泊，艾瑪隨著傑夫去垂釣，或者去划艇；秋季，這裡又變幻為絢爛的樹林和五彩的秋葉，天高氣爽是艾瑪和傑夫登山打獵的好時候；冬季，等到下雪之時，一旦土山變成了雪山，雪上娛樂就更豐富多彩了，艾瑪和傑夫可以一起去滑雪、坐滑索。

艾瑪倒是不負期望，年齡不過是一個數字，用行動詮釋給傑夫看，什麼是有膽量的「中年少女」。傑夫玩什麼，艾瑪都能陪玩。上山下海，牌子篩子，舞槍弄棒，在所不辭，而且比傑夫還投入。倒不是艾瑪有意討好，是艾瑪真實是一個貪玩的女人，對於所有新奇的事物充滿了好奇心。只不過以往長年循規蹈矩的生活抹殺了貪玩的天性，現在被疫情和傑夫而激發出來。

艾瑪在玩性這一點上，甚至讓傑夫詫異到刮目相看。傑夫垂釣的時候，還是一板一眼地穩坐在岸邊，姜太公一般穩坐釣魚台，等待魚兒願者上鉤。艾瑪則是主動出擊，直接跳入湖水之中，去尋找魚兒出沒之處，顧不上長裙在水中如荷葉一般展開。

「這個人，簡直，瘋婆子。」傑夫看在眼中，不由自主搖頭。

主動還是勝於被動，這一邊，傑夫還在優哉游哉地等著魚兒上鉤，那一邊，艾瑪的魚竿已經有所收穫了。艾瑪大呼小叫著，把一條上鉤的魚兒用力甩到岸上，得意洋洋地展示給傑夫看。傑夫看到艾瑪手中上鉤銀光閃閃的魚兒，竟然有了片刻的恍惚，心下暗想：不知那隻魚兒是艾瑪還是自己？

傑夫手把手教艾瑪射擊，不得不承認，艾瑪是一個天生的射手，初次與槍枝接觸，就顯示出不同凡響的素質。大山深處，本來就人煙稀少，疫情期間幾乎是杳無人跡。傑夫一只又一只把飛盤扔向天空，艾瑪全副武裝端槍瞄準。傑夫扔出去的飛盤總是要跌落下來的，無論是否被艾瑪的子彈擊中。被擊中的那只飛盤彈痕醒目，觀之艾瑪不由胡思亂想：這是自己的心，還是傑夫的心？艾瑪想，最好不是自己的心，看起來那麼傷痕累累。（三）

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