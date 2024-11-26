信上寫著：「他站在平交道上，鈴聲叮叮叮響著。我可以看見遠處火車正在駛來。」

李秀明說，父親的鞋子卡進了鐵軌的隙縫中，他奮力想把腳抽出來。這時平交道的欄杆降下來，開始叮叮叮響。李秀明於是跑開，站到欄杆外，看著大蟲般的火車駛來。而父親正站在鐵軌上，低頭看著自己的腳，並且使力轉動腳踝想抽出來。

李秀明說自己預見了會發生的景象，她沒有呼喊，也沒有試圖去協助那個男人，她只是向著反方向跑開了。她跑了很久，之後回頭，看見平交道空曠，欄杆已經升起。

這簡直是胡扯。她父親是在十字路口與另一輛車相撞，救治之後陷入重度昏迷。這個腳卡進鐵軌的故事絕無可能。再說，被火車撞的話，一定當場死亡。她就不可能有和母親去醫院探視父親的記憶了。

李秀明說：「我對不起你。我要向你道歉。」

底下的敘述讓她毛骨悚然。李秀明敘說自己到過她工作的KTV，描寫她穿著制服的樣子。甚至在廁所門口，男人把她按在牆面上輕薄的畫面。而且她也看到了她隨著母親的擔架，大聲哭泣著上了救護車。看到她又回到KTV，甚至比過去更麻木、更不在乎。

所以，那個視線又回來了，雖然她毫無知覺。她當時太痛苦，覺得世界混亂模糊，什麼也看不清楚。她拿過幾個孩子，而最後那個甚至不是毛哥的。

李秀明說：「你的苦難完全是我造成的。」不知為何，這句敘述帶著沾沾自喜的意味。李秀明深信自己改變了她的人生，透過引誘她的父親。當她和那男人有了關係之後，後面的一切就成為必然，無論以哪種方式呈現：她會失去她原有的順遂，甚至美好的人生。（五）