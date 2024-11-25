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阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

餓的年代（一○）

依娃

到處要飯了一年多，我媽打定主意想找個男人。我媽顛著一雙小腳，領著我和香香一個莊子進、一個莊子出，求爺爺告奶奶地要飯，從春上柳樹冒芽到秋季洋芋蔓枯萎。我媽腳疼得走不動的時候，晚上自己揉一揉，我給揉一揉，香香給揉一揉，第二天再走。

一個女人領著兩個娃娃沒吃沒喝的，那艱難給誰說去。除了要飯，先吊住個命，我一個小丫頭還不懂我媽打算找一個男人，能讓我們娘三個落下腳。找上男人，才能有個依靠，把我和香香養活下來。她一個小腳女人怎麼有本事，拉扯活我們姊妹長大成人呢？

我們要飯到了通渭縣雞川鎮，遇到一個路上拾柴的婆娘，先是給我們舀了一碗熱拌湯，還給了幾個鴿子蛋大的洋芋，讓我們吃上了。隨著她問我媽是阿達來的，我媽說是秦安的，和通渭隔一個梁梁。她又問領上兩個娃娃胡跑啥哩，我媽說男人餓死了，沒有辦法了。領上兩個娃娃出來逃個命，活一天算一天著。

「妹子，今天我給你當個媒人，給你找個好去處。我男人的兄弟，這個村裡的，姓牛的。去年把婆娘餓死了，兩個兒子餓死了。一個人孤單得很，想找個婆娘，搭伴過日子。人好得很、老實得很。」

我媽點了頭，婆娘找來半截木梳讓我媽梳梳頭。多少日子沒有梳頭了，都鏽結一起，我媽吐出些唾沫，才給梳光溜了。我媽也給我和香香梳了頭，用一塊濕抹布給自己和我們擦了一把臉。然後跟著婆娘去姓牛的鰥夫家。

「坐！坐！」姓牛的讓我們坐在炕沿上，自己蹲在地上，屋裡連個板凳都沒有。他也不看我媽，問道：「你屋裡男人哩？」（一○）

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