許知春又問：「那你為什麼一開始不早說？這樣最起碼還顯得真誠一點。」

「對不起。」方雲輝說，「我知道這件事非同小可，所以也得找到一個合理的接近你的理由。再說，認親的事也是真的。許家的人還想把許海龍，也就是您父親的骨灰，帶回到祖墳去安葬。當然，這些都得先徵求您的意見，得要您同意才行。」他又嘆了口氣，「這件事怪我，是我太不會辦事了。對不起。」

「方律師，我一早就說過了，我對和許家人認親沒有任何的興趣。您做了那麼多的功課，想必您也知道，我是被我的叔叔、嬸嬸帶大的。當然，他們和我沒有血緣關係，我也沒有隨他們姓。但在我的心裡，他們才是我的親人。他們對我，和對待他們的親生女兒沒有任何區別，所以，從小到大，我並不缺愛。」許知春的語氣變得有些激動了起來，「這也是我為什麼生氣的原因。是不是在你的心裡，覺得我從小就寄人籬下，所以長大了就成了一個膽怯懦弱、自卑缺愛的人。只要你用『家』這個概念當誘餌，我馬上就會毫不猶豫地奔過去，順便哭天抹淚地感謝老天爺終於開了眼，有個真正的家願意接納我、願意愛我、願意給我一個用捐腎來表達愛意的機會了？」

電話那頭的方雲輝一陣沉默，許知春嘆了口氣說：「這樣吧，今天有點晚了，周五的時候如果你有空，咱們可以見一面。有什麼話，咱們一次說清楚，以後也不用再聯繫了。」

方雲輝說「好」，又說「謝謝」。兩個人約定了周五下午聯絡的時間，許知春掛了電話。

周五的時候，方雲輝早早就到了許知春的樓下。他上了許知春的車。

「咱們這是要去哪兒？」見車駛離了市區，方雲輝忍不住問。（二七）