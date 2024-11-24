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史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

淑嫻（全文完）

常湘雲

淑嫻很看不慣大兒媳，但是，她又跟大兒媳婦相處的時間最長久。大兒子念書念得好，家裡的條件比起兩個弟弟要好得多。而且，大兒子也孝順得多，好吃、好喝的總先想著母親，所以，淑嫻老了，就算是跟著大兒子一道生活。只是，淑嫻沒想到，等她「多年媳婦熬成婆」之後，世道又變了，一個家庭不再是婆婆說了算，而是媳婦做主的。

淑嫻不甘心，在家裡跟媳婦總是鬧得不愉快，時不時就雞飛狗跳的，讓兒子夾在母親跟老婆中間非常難受。終於，兒子一氣之下，跟老婆離了婚。淑嫻又不自在了，跳著曾經裹過兩天又放開，半大不小的腳罵：「什麼狐狸精！哼！離了她還不活了？」

兒子實在被鬧得頭痛，也顧不得孝子的名聲，將淑嫻送到了小兄弟家裡。小兒子家的條件雖然比起從前好了很多，到底無法跟大兒子家比，淑嫻在小兒子家裡也過得不舒心。二兒子一貫跟母親不怎麼合，況且又極其珍貴那個漂亮的媳婦兒，更是讓淑嫻不滿意。淑嫻在三個兒子家裡轉來轉去的，終於，最後她轉不動了。

淑嫻是在小兒子家嚥最後一口氣的。小兒媳後來給人這樣講：「媽去世前要我打開大門，我沒開，但是她一直堅持要看一看，我就只好開了門。她就拄著個拐杖，站在門口看著外面，嘴裡就說了一句話：『我要回家去了。』現在想想看，都說人老了之前，要看看回去的路的。我想，那天晚上媽就是看自己的路呢。」

淑嫻留給兒子們的遺言是將她的骨灰撒進河裡，這樣，隨著江河大海，她終將會回到她的生命後三十幾年一直念念不忘的家鄉……（全文完）

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