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比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

逝去之鬼（三）

袁瓊瓊
圖／吳孟芸
圖／吳孟芸

男人說：「喔。那是我寄的。」這房子空了兩年，因為想賣掉，過來整理母親遺物時發現這封信，就寄出去了。

不，他沒看信的內容，信是封起來的不是嗎？是什麼時候寫的？不知道。可能很久以前，你知道，她已經死了兩年了。

這時突然鈴聲大作，震耳欲聾。這男人去接，是電話。他對著話筒說：「是的、是的，還沒賣掉。你可以過來看看。」

掛了電話之後他解釋：「我母親耳朵不好，鈴聲特別調大聲的。」

她問：「她耳朵出過事嗎？」男人有些意外地瞄她一眼：「算是吧。她小時候有人把強力膠倒進她耳裡。」她嚇了一跳，心臟狂跳起來。男人繼續說：「也不知道真的假的。我母親是這樣說的。不過我……」男人在說話，她瞪著男人一開一闔的嘴，字字入耳，卻連接不起來，她聽不懂他在說什麼。反是聽到另一種聲音，一種敲打和撞擊的聲音，倥倥鏗鏗，把她的腦袋包裹著。她握著拳頭擊打自己的頭，一下又一下。男人不說話了，陌生而客氣地看著她，距離她非常遙遠。

她解釋：「頭痛。忽然頭痛。」男人釋然了。

他送她到樓下。

她找了家咖啡廳坐進去。牆面上貼著大樹的壁紙，黑綠黃的樹葉夾雜。她找了牆角的位置，坐在樹根裡。這裡是城市，聽得到屋外頭汽車喇叭聲。跟她小時候完全不一樣。她小時候開車的人很少，多數騎單車。樹木長在街道兩旁，屋外頭總是非常明亮。至少她記憶中是這樣。

她記憶中也沒有李秀明。把強力膠倒進別人耳朵裡，她不記得做過這樣的事。她不信自己做過，腦海裡甚至沒有這種念頭。那個九歲的、穿著帶花邊小襪子的女孩，是怎麼想到這種方法的？

坐在冷氣中，她看完了李秀明的信。

李秀明說：「你父親是我知道的，最好的人。」李秀明家境不好，父親是打零工的，愛喝酒、愛抽菸。母親可能是天生，也可能是被她父親打的，神經不太正常。她不顧家，成天喃喃自語。家裡六個孩子，秀明最小，也最被忽略。她因為時常穿著骯髒的、發臭的制服去上課而被老師斥責。因為她總是髒髒的，孩子們便肆無忌憚地把髒東西抹到她身上、她頭髮上，膠水、漿糊、沒喝完的飲料。而「小公主」就是那個帶頭的人。

李秀明說：「我其實不恨你，也不討厭你。」反倒因為這種針對，產生某種驕傲感。她覺得：「小公主」是把她當一個特別的對象來對待的。否則，班上那樣多人，為什麼她不找別人呢？

她這時有點想起來了。不很清晰，但是她確實有那種拿東西潑人的印象。好像是可樂，褐色的液體從人頭上流下來。頭髮濕濕黏黏的，發亮。而那張臉的主人一動不動，在液體從眼皮上滴下來的時候，甚至連眼睛都不眨一下。

那雙眼睛。她現在想起來自己為什麼要欺負這個女孩，因為她老盯著她。她總是可以感覺她的視線，鉤子似的，刺進皮肉裡，非常討厭。任何時候，只要她感覺有人盯著自己，看過去，那就是李秀明。

所以就發生了打壞耳朵的事。她記得自己是抓了書包打李秀明的頭。她竭盡全力在打，太討厭那個視線了。後來有人拉開她，她看到李秀明臉歪著向一邊倒去。絕對沒有什麼灌強力膠的事。

後來父親就帶李秀明去看耳朵，那是事實。大概有一陣子，多久她不記得。那時候父親下班回家總會晚一點，而李秀明不來上課。

李秀明說：「你父親是我知道的，最好的人。」父親帶她去看病，離開醫院之後，帶她去制服店替她買了全套制服。還有鞋、襪，襪口帶著小花邊。

出於無法解釋的理由，這個男人開始照顧這個女孩。

李秀明在她的信上寫：「他會帶我去看電影、吃飯，帶我去赤崁樓玩、帶我去海邊。我坐在他的車裡，小手緊緊抓住他大大的手。」

她沒有這個記憶。坐父親的車時，她總是坐在後座，前座是母親的位置。

這件事維持了多久，信上沒有說，她也沒有印象。唯一記得的就只是李秀明後來就從她的生活中消失了。她沒有回來上課，她的空位被後排的同學填補，像似她從來沒在班上待過。而她一日復一日，逐漸長大。

原本她跟父親很親近，後來就疏遠了，因為她長大了，開始發育。她在父親面前總是窩著肩，掩飾自己的胸部。那時候的父親，與其說是親人，更像一個他者。她小心地和父親保持著距離，轉而和母親親近。（三）

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