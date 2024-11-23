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法場街情事（二六）

桑文鶴

「你還去找過電視台，想上什麼民生節目，弄得苦大仇深的，逼我出來相認。到時候來個感天動地全家團圓，然後再提捐腎的事情，就水到渠成了，是不是？」

方雲輝的臉色變得更難看。許知春繞過他，打開了車門，坐了進去。鎖好門後，她一腳油門，駛出了停車場。

等車上了高架橋，她才感到自己的全身正因為害怕，在微微地發抖。自己是太衝動了，口氣也太咄咄逼人。萬一剛才把方雲輝惹急了，對方跟自己來個魚死網破，即使停車場裡有監控，那也都是出事以後才能用得到的了。

自己是太累了，人一累，就少了耐心。這雖然不是自己的錯，但可想而知，此時此刻的方雲輝一定惱羞成怒。更讓許知春頭疼的是，這個方雲輝怕還是不死心，為了找到自己，已經知道了自己的手機號、工作單位，現在就連潘叔住的醫院和自己開什麼車的信息也掌握了。做到了這一步，他怎麼肯就這樣輕易放棄。許知春在心裡暗暗後悔，剛才應該聽一聽方雲輝要說什麼的。自己的性子太急，總是這樣，自己稀里嘩啦地說一大堆，完全不聽對方想要說些什麼。

她嘆了口氣，把車窗打開一條縫，清冽的風吹了進來，她頓時清醒了不少。

果不其然，自己剛回到住處，方雲輝的電話就追了過來。許知春接了，方雲輝一上來就是道歉，說知道自己這樣頻繁地打擾許知春，實在是不妥。可他還是希望許知春能給他一個機會，聽他說說他與未婚妻的故事。

這是要打感情牌了。許知春想，她在心底嘆了口氣，有完沒完。

「所以，你不否認我剛才說的都是真的。許家人找我，或者說你找我，認親排第二，配型才是第一，對嗎？」

電話那邊的方雲輝沉默了。（二六）

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