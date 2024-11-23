淑嫻到底接到了丈夫的來信。丈夫做為「反革命罪犯」，已經開始了正式的勞動改造，但是淑嫻可以帶著孩子們去他勞改的地方。淑嫻一點都沒有猶豫，立刻就帶著婆婆跟三個兒子啟程。可是到了地方之後，一家人都傻眼了──他們根本就沒有想到過，世界上竟還有這樣貧瘠的地方！除了一眼看不到盡頭的黃土，就是沙漠。淑嫻簡直以為，自己到了神話傳說裡的地獄裡了。

可是，能夠跟丈夫團圓，淑嫻還是高興的。而且，經過了這樣的艱辛之後，丈夫對淑嫻多了一份敬重，也能夠跟淑嫻說幾句話了。只是，讓夫妻兩人想不到的是，沒過多少日子，婆婆就去世了。死的時候，老人只說了一句話：「以後，我還是想要回家。」丈夫流著眼淚點頭：「媽媽，我答應你，一定帶你回家。」

當然，這不過是丈夫的一句話罷了。他自己都沒有能夠回得了家，死後也就在曾經勞動改造的地方，找了一塊地方埋了，讓淑嫻想起來，就覺得有些萬箭穿心的痛。家鄉，在淑嫻的心裡，已經只是一張褪了色的明信片。

家鄉的顏色褪了，是不是跟兒媳婦有關呢？淑嫻有時候會這樣懷疑。三個兒子，只有老二娶的是同鄉女子。也不曉得是不是生活習慣不同，淑嫻跟兒媳婦們的關係都相處得不怎麼好。

大兒媳不說了，家庭出身好，革命幹部家出來的，自然就比較有優越感，說話、幹活又總是一副理直氣壯的樣子，人又長得漂亮，時不時就讓淑嫻想起來早已經去世的婆婆。淑嫻也覺得奇怪，為什麼大兒媳會讓她想到婆婆，或許是大兒媳身上也有一些驕傲的味道罷？（五）