圖／吳孟芸

她重又翻看信封，發現有寄信者的地址，在台南。她在台南長大的，李秀明顯然一直留在台南。她看著地址，很陌生，完全勾不起記憶。

那幾天，這封信一直卡在她心裡，長篇寫不下去。她沒胃口，坐在桌前不停地抽菸和喝咖啡 。母親偶爾進來，問她要不要吃東西，她不回答，感覺暴躁，對母親有種生理性的反感。她石像似地呆坐，用全力堅持著紋風不動。母親走過來看她，母女倆對峙，母親的視線搔癢般在她臉孔上摩擦，爬過來又爬過去。她忽然累了，往母親的方向噴了一口菸。那女人蠕蟲般地挪動，離去。

她決定去一趟台南。她讓電腦開著，把螢保設定成文字。變換著顏色的文字從左邊游到右邊，沒完沒了：「我去台南 我去台南 我去台南……」她知道母親會看見。

她坐高鐵。高鐵不能吸菸，她很難受。車廂裡有冷氣，但是她渾身躁熱，坐在車上了不能離開。她把信拿出來，看完了第一頁。

「我對不起你，我要向你道歉。你的苦難完全是我造成的。」

一行又一行，李秀明用一種感情氾濫的修辭在描述她的「苦難」。文字間看不出同情或愧悔，反倒帶了幾乎是炫耀的情緒。她看了好幾遍，注意到李秀明在寫自己的想像。她寫著：「你得獨自長大，從此，身邊失去了那一雙可靠的臂膀。你身邊那個位置，將永遠缺席。」她歡欣鼓舞地宣告：「這都是因為我。」

那個缺席的人明顯指的是她的父親。她不知道，李秀明為什麼知道她父親過世。國小之後，跟這個名字就沒有過任何交集。

父親過世最大的影響就是她和母親搬家了。原本住的地方很大，兩層樓，有六個房間。她還小的時候，時常一個房間、一個房間遊走，去找父親。推開了某個房間的門，父親走過來，抱起她，粗而扎人的毛髮戳在她臉上，那明顯的、輕微的刺戳，幾乎就是愛的感覺。那是她還小的時候，後來跟父親就沒有什麼接觸了。她進入青春期，父親和母親時常關起門來，尖叫、喝斥和哭泣從門後面傳來。她回房間關起門來看漫畫，看累了就去睡覺。

「你像小公主一樣從車上下來，頭上紮著蝴蝶結，穿著蓬蓬裙，襪子上有粉紅色的花邊。」

這是李秀明信中的句子，寫的是她小學時候。一直到四年級，都是父親送她上下學。她不記得什麼蓬蓬裙，小學不是也得穿制服嗎？不過襪子又是確實的，母親喜歡買那種襪口帶著花邊的小襪子，她有好幾雙。

曾經，家裡好像很有錢。一直到父親過世。她們搬過許多次家，家具越搬越少。後來，她不得不休學，跑去KTV打工。因為跟母親關係不好，她不願意回家。時常住在同事毛哥家裡，直到毛哥侵犯了她。

她回家去，母親在房間昏睡不醒。她在浴室清洗了自己，一邊哭。後來去看母親，發現她不是昏睡。如果不是恰好這一天回來，她可能也會失去母親。

總之，她處理了所有的事，像一個成年人，而她實際還不滿十九歲。她不得不去找毛哥幫忙，毛哥幫她搞了錢付母親的醫藥費。她跟毛哥成了情人，因為有必要。她繼續在KTV工作，每天還是會碰到面。她發現有些事是會變化的，侵犯的痕跡在一次又一次和毛哥的性事中抹去，她越來越想不起最初的憤怒和屈辱。她覺得自己不愛毛哥，可是她沒辦法。她每天回家，總記著給母親帶吃食。那之後她跟母親就一直在一起，從未分離。

她按照信封上的地址，找到了李秀明的家。是間老舊公寓，她按門鈴，一個男人回話：「看房子？」她不知道該怎麼回答，就應了「是」，大門呀然打開。她上樓。爬樓梯的時候，有個男人在上方喊話，問說：「不好找吧。」她沒回答。李秀明住四樓。那男人站在門口，暗沉色鐵門，邊沿大片大片的鏽。

屋子裡很亂，雜物一堆，有些裝了箱，有些沒有。那男人說：「正在整理，你要是想買，簽約之前我會把這些都處理了。」這房子要賣。她猜對方以為自己是來看房子的。

她說：「我不是……」男人笑著，生意場上的面孔，有禮地期待她說下去。她打住，忽然就問：「李秀明住在這裡嗎？」

男人收了笑，臉倏然恢復了正常。他帶著點茫然，說：「李秀明……不在了。」

李秀明兩年前過世，生前是住在這裡。他是她的兒子。沒說她是怎麼死的。

她拿出信來，「我前幾天收到這信。」（二）