一連幾天，我去食堂提湯，三嬸鐵著個臉都不給我舀，說要聽隊長的。我在食堂門口看見五爺爺的屍體，已經在那裡好幾天了，眼睛被哪個壞娃娃戳成了兩個黑洞洞。五爺爺八十好幾了，幹不動活，被狗剩停了飯，天天端個碗到食堂，點頭哈腰地求，也要不上一口湯，就這樣餓死在大食堂門口。我記得五爺爺以前可稀罕娃娃了，看見我和香香，就要用鬍子扎哩。

「這是不讓人活命了。」我媽熬煎著，她知道狗剩是村裡的皇帝，說一不二，一手遮天。他說斷誰家的飯，就斷誰家的飯。在村子裡是沒有活路了，我媽收拾了一個包袱，鎖上門，領著我和香香，到處亂跑要飯吃。從一個莊子串到另外一個莊子，挨家挨戶地敲門乞討，能活一天算一天。遇到善心些的人，給上一碗冒著熱氣的糜子麵湯，就覺得那個人好得很，心裡就感激得很。我媽就一個勁給人家鞠躬，把和她年紀差不多大的媳婦，也低三下四地稱呼「姨姨」。

一碗熱湯，香香先喝，再輪到我喝，我媽最後舔點碗底子，舌頭伸長把碗舔得明光光的。還啥吃飽吃不飽，就是吊個命。常常的敲不開門，敲開了不是罵就是推，罵著：「滾遠些！滾遠些！」有些人還踢我媽的屁股。

晚上，沒有人家願意收留出門要飯的人。我們不是睡在爛廟裡，就是睡在人家打麥的場上。那是夏天，三個人鑽進麥草堆裡，相互依偎著，也不太冷。我肚子餓得睡不著覺，用兩隻手按住肚子。「媽，餓很。」

香香總是哼哼唧唧，我媽就安慰：「睡！媽明兒給娃要饃去！」我媽是給我和香香畫大餅，要上個饃比上天摘下個星星都難腸。（六）