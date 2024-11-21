趙梅英／圖

淑嫻的丈夫是出過洋、教過書的先生，如今回來了，亦是省城學校裡的先生，而且還是非常受學生喜愛、多才多藝的先生。結婚初期，丈夫也帶著淑嫻一道參加同事間的家庭聚會，也往家裡邀請過同事。可沒多久，丈夫便不再帶著淑嫻參加家庭聚會了，也很少往家裡帶客人來了。

倒是一次吃飯時，婆婆問了一句：「咦，怎麼都不看見你的同事來家裡吃飯了？」丈夫看了婆婆一眼沒有說什麼，卻三兩下將飯碗裡的飯扒進了嘴裡，然後放下飯碗，走開了。

淑嫻臉上微微有些發燙，看著婆婆：「媽，我也跟他說過的，請學校裡的其他先生們來家裡吃飯。可是，」她垂下眼皮，手裡的筷子撥拉著碗裡的米粒。婆婆看著淑嫻，突然微微笑了一下：「你莫要多想。」淑嫻抬起眼皮，婆婆看著她：「以後，我就在我房裡吃飯罷。」淑嫻愣了一下，不明白為什麼突然間，婆婆會提出來這樣的建議。但是她不敢說什麼，點點頭，心裡卻跳得「撲通撲通」的。

丈夫雖然對淑嫻不那麼滿意，到底又將丈夫的責任全部都盡到了。淑嫻先後為夫家生了四個兒子，讓婆婆喜得眉開眼笑的。丈夫只是在淑嫻生第一個兒子的時候，很是雀躍了一回，剩下三個兒子的出生，就很淡淡的了。尤其看見第四個兒子的時候，丈夫竟低低地嘀咕了一句：「咦？又是男兒？要是女兒就好了。」只略略抱了一下就放下了，以後也沒有怎麼抱過。

淑嫻心裡有些酸楚楚的，她也期盼著能夠生女兒出來的，夫家的兒子已經足夠多了。淑嫻背著婆婆跟丈夫，偷偷跑到廟裡燒了炷香，祈求菩薩保佑她能夠生一個女兒。拋開取悅丈夫的念頭，淑嫻自己也知道，女兒是爹娘的小棉襖的話。

淑嫻最後一次懷孕，還真的生了一個女兒。只是，也不曉得是不是年紀已經三十多了，生產後人累得厲害，夜裡睡得過於沉了，小姑娘半夜裡完全沒有了動靜，竟一點都不覺得。第二日人醒了，才發現已經太晚了，小小的身體都已經有些微微發青了。

女兒的死讓丈夫對淑嫻的失望，直接升級到了絕望。但是他並沒有指責她一個字，他只是從此對她極其冷淡，打麻將也常常會打到很晚，甚至很多次都必須要淑嫻指使了兒子，去同事家裡叫他才回來。回來亦不過是吃罷飯就捂了被子睡覺，一句話跟她都沒有。當然，時間久了，淑嫻也不曉得能夠跟丈夫說些什麼了，原本兩個人的話就不多。

也是，結婚之初，丈夫也想跟淑嫻說些什麼的。但是淑嫻對丈夫說的那些，十有八九是聽不明白的，就只能微笑，丈夫也就覺得有些掃興。漸漸的，丈夫就不再跟淑嫻說什麼了。直到最後，看見淑嫻就好像是一個啞巴似地閉緊了嘴巴。

其實，淑嫻已經不指望還能夠跟丈夫怎麼樣了，只要他每個月能夠如數將薪水交到她手上來養家就可以了。兒子們的前程亦不是淑嫻考慮的事情，丈夫似乎早已經打算好了，跟淑嫻也說過，儘管淑嫻心裡有些覺得，丈夫總是偏袒了跟前妻生的，到底又不敢說出來。畢竟，讓那個孩子跟著姑爹、姑媽走，也是婆婆的意思。況且，一個十四、五歲就要隨軍的孩子要吃多少苦，誰能說得清楚呢？

淑嫻並不希望，自己的兒子們小小年紀就要受當兵的苦楚。可是，萬事不由人說了算呀。淑嫻跟丈夫都沒有料到，戰爭結束迎來新的國家，竟是命運的大轉折──丈夫莫名其妙就成了「反革命特務」，非但被判了刑，還要發送到艱苦的地方去勞動改造。

丈夫臨出發前，淑嫻接到軍隊派來人的通知，到監獄 裡見了丈夫。看見丈夫被剃得頭皮發青的光頭，淑嫻的眼淚一下子就湧了出來。可是，眼淚歸眼淚，淑嫻還是記得將準備好的小包袱遞給了丈夫。

丈夫接過小小的包袱，臉上一掠而過閃過一抹後悔的神情：「淑嫻，難為你了！」

聽見丈夫這樣說，淑嫻一下子就覺得肚子裡翻江倒海似的，所有的苦楚都湧了上來。可是，除了哭，淑嫻什麼都做不了。丈夫看著淑嫻：「我這一走，也不知道還回得來回不來。要不，咱們離婚罷？」

淑嫻睜大了眼睛看著丈夫，眼淚都忘記流了。丈夫點點頭：「我是為了你好。」

淑嫻放聲哭起來，一邊哭、一邊說：「我不會離婚的。等你在那邊安頓下來了，我就帶著兒子去找你。」

丈夫倒有些手足無措起來，看著淑嫻，完全沒有料到，淑嫻竟說了這樣的話。（三）