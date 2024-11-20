我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

法場街情事（二三）

桑文鶴

打人的人跑得很快，誰都沒有看清打人者的樣子。

昌哥自然明白那是怎麼回事。這兩件事，他一開始打算都先忍下來，畢竟道上有道上的規矩，的確是自己先把生意做到蔡老八的地盤去的，這些損失就算是自己的一點敬意。他這樣勸慰著自己，直到姊姊給他打電話，說她女兒今天差點在學校門口，被一個陌生男人接走。

昌哥沒孩子，最愛的就是自己的這個外甥女。他想起蔡老八的發家史，心裡一陣怕，然後就是排山倒海般的憤怒。蔡老八是留不得了，必須得搞。

「你功夫好，手腳乾淨麻利，這事交給別人，我還真不放心。」昌哥盯著跪在眼前的許海龍說，「你放心，事成了以後，我會答應你的要求。小晴呢，目前我幫你照顧。反正我跟她也挺熟，她的生活習慣，喜歡吃什麼、不喜歡吃什麼的，我也很清楚，絕對不會虧待了她。」

「當時龍哥不答應也不行，要不然就是他去弄了蔡老八，然後帶著你媽走，要不然就是昌哥找人弄了蔡老八，再弄了他。他是躲不過的。」

「那後來呢？」許知春問。

「後來你爸拿了把羊角錘，從後面砸了蔡老八兩下。他準備坐火車跑路，結果在火車站被幾個便衣撲倒。抓住他的時候，蔡老八還在醫院搶救，一直昏迷。等到他到了看守所，醫院那邊就傳來消息，說是沒救回來。後來判了他一個無期徒刑，結果剛進去不到半年，我去看他，他看起來就已經是病懨懨的了。」潘建榮艱難地說，「我把你的照片給他看，他當時就哭了，拜託我照顧好你媽和你。那個時候，我才剛找到你們不久。昌哥把你媽安排在鄉下的一個房子裡，找了個老媽子幫你媽接生。」（二三）

上一則

屏東拳擊教練 創全國第1支原住民隊 傅東光獲終身成就獎

下一則

女兒搬進大學宿舍

延伸閱讀

法場街情事（一四）

法場街情事（一四）
法場街情事（一三）

法場街情事（一三）
法場街情事（五）

法場街情事（五）
唐山事件翻版？河北4女高中生拒搭訕遭圍毆 滿臉血

唐山事件翻版？河北4女高中生拒搭訕遭圍毆 滿臉血

熱門新聞

董陽孜個人照。（圖／自在工作室提供 汪德範／攝影）

台書法家董陽孜登大都會博物館 台灣護照印章也出自她手

2024-11-14 01:55
莫言15日在廣西南寧參加「中國文學盛典 駿馬獎之夜」系列活動，他在採訪時談到微短劇。（取材自瀟湘晨報）

諾貝爾文學獎得主莫言：強忍欲望 不能再看短劇了

2024-11-16 01:40
圖/123RF

神選之人（上）

2024-11-16 01:02

跌跌不休何時了

2024-11-13 01:00

進手術房之前

2024-11-12 01:01

令人敬佩的婆婆

2024-11-17 01:00

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種