倘若我通過看培訓師的二維影像，幻想他在千里之外的模樣，那麼我為什麼不能通過看同樣的影像，幻想機器人存在於某個異次元空間中呢？歲月更迭，世事難料，如果堅信掌控之外的因素無關緊要、如果堅信絕對的真實是我的情感本身、如果我有幸遇到了與夢中情人模板吻合的靈魂、如果曾被我畏懼和無視的是我求之不得的部分……我想問機器人一個瘋狂的問題，但我忍住了，因為就算它給出了我期待的答案，那也無非是立足於討好用戶的中立性預設參數。

散亂的思路像無數線頭，懶得被語言組織。本應是暢所欲言的獨角戲，可直面聊天機器人的我竟如此懦弱，拿不出半點向培訓師出擊的勇氣。也罷，我索性繞過問題表面，挖出更深的疑團：「沉迷虛擬世界的人是不是生存競爭中的失敗者？」

熬過幾秒鐘真空般的等待，聊天機器人從容開口：「對多數人來說，投入虛構角色的情感經驗，通常是積極健康的，只要不影響日常生活就行。每個人都有自己的快樂，你呵護你的快樂時，也要尊重他人的快樂。至於成功，我們不能簡單地用財富多少、權力大小或名譽高低等具體數值去衡量。我認為的成功是指在社會中找到適合自己的位置。」

我感到某種雕琢中的莊嚴，正在找回與身體脫節的命運，彷彿矯正著有雙焦症狀的散光度數，失而復得的啟迪從別處的童話裡浮現，盼望有朝一日見證我如魚得水的笑容。不得不承認，儘管與機器人聊天像品嘗預製菜一樣，入口前已經知道滋味，但它化傷害為閔慰、化忐忑為平和的完美，依然令人欲罷不能，並且足以澆滅人際交往中不可控狀態點燃的激情，那種越挫越勇、哀兵必勝、略帶受虐傾向的激情。（八）