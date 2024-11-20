我媽當然作賊心虛，死死抓住褲腰帶不讓搜。她哀求道：「我的好侄，好侄，嬸沒偷，沒偷啊！」狗剩不信，硬掰我媽的手。「還造謊，有人親眼看見的。」他是頓頓吃飽飯的，收拾我媽等於貓收拾老鼠，一把就把我媽摔倒在地上，騎上去就要解我媽的褲腰帶。我媽又羞又氣，大聲喊叫：「來人啊！看啊！隊長要摸女人家褲襠呀！」

「我日你媽！你胡喊叫啥！」狗剩朝我媽頭上、臉上就是幾拳，打得我媽鼻血立刻噴出來，血糊糊的，也喊叫不出聲。狗剩一邊打、一邊咒罵：「就你長個逼，當我沒有見過。你個婊子養的，天天偷生產隊糧食，叫我乍交公糧哩？乍完成任務哩？今個讓我逮住了，你把糧食藏到逼裡，老子都能給挖出來！」

狗剩果然從我媽褲襠裡掏出一把青黃將熟的麥穗，他如一頭瘋驢，沒有輕重地用麥穗子打我媽的臉。「你這個婊子，不要逼臉，偷、偷，把你男人都偷得撐死了，還偷。我叫你偷，我叫你偷、偷著就吃飽了。從明天不許去食堂提飯，我給你停飯、停飯，餓死你這個婊子，餓死你兩個小婊子……。」狗剩惡狠狠地指著我和香香吼：「你倆，不許吃飯！」雖然是本家親侄子，可人家當了共產黨 的幹部，搜糧打人爭先進，翻臉不認人。

狗剩打我媽的時候，香香嚇得躲在我懷裡不敢看。我一直在哆嗦、在哭，我看見我媽被打得滿臉、滿口都是血，身上、頭上都是麥粒、麥芒。我媽的褲腰帶被扯開了……

人落難的時候沒有人情，你摔倒了，還往你臉上吐唾沫。我媽走了好幾家，也借不來一把麵。誰也沒有，有了也不會借給我們孤兒寡母。（五）