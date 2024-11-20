趙梅英／圖

淑嫻突然有些悲傷，忙跑進了自己的屋子。嫂子爽朗的笑聲卻有些橫衝直撞地穿破閉著的窗子、房門，一直衝進淑嫻的耳朵裡，讓她又是害羞、又是有些驚慌。挑來挑去的，竟是給人做了填房，淑嫻不曉得，家裡的親戚跟村子裡的鄉親們會怎麼樣說。但是，不管人家怎麼樣講，淑嫻就是覺得這一樁親事是自己一直等著的──淑嫻是被王家娭毑拿來的相片上的眼睛深深吸引住了。

其實，比那雙眼睛好看的眼睛淑嫻也見過，只是，淑嫻說不出來，只覺得相片上那雙微微笑著的眼睛裡，是那樣的深情溫暖，讓她心裡一陣陣泛上來說不分明的一股子柔情。淑嫻十分肯定自己願意這一門親事，即便母親看著父親，有些淡淡的哀傷遺憾的聲口：「委屈嫻妹子啦，是個填房。」淑嫻並不那麼在乎。

「嫁過來就知道了。」婚後的日子跟淑嫻之前的種種憧憬，不那麼一樣。

淑嫻挑不出公婆有什麼不是。不曉得是不是參加過革命黨，受了新文明的一點影響，公公雖說看上去有些大老粗似的，卻又是開明講道理的。婆婆更不必說，雖然踩著一雙金蓮，卻是進去過女子學堂，能夠斷文識字的。而且，更主要的是，婆婆竟做得一手上好的女紅，方圓十數里的人都聽得見她的靈巧聰慧。甚至一次淑嫻在一個來家裡串門的長輩親戚太太口裡，聽見這樣一句：「我昨兒個讀《紅樓夢》，看見裡頭說賈母珍藏有一種刺繡，叫做什麼『慧紋』，也不曉得怎麼的，我就想起你的刺繡了。琬儀，你的刺繡可是好呢。」

婆婆叫做「琬儀」。淑嫻不知道《紅樓夢》是什麼，更不知道「慧紋」是什麼，但是她卻知道，這一個親戚太太的話是極好的誇讚婆婆的話。

淑嫻對婆婆是既羨慕、又敬重，也以婆婆做自己效仿的榜樣，但總是模仿得不像，也不知道什麼原因。很多時候，淑嫻會後悔當初為什麼不跟了爹爹念書。家裡的姊妹們都在爹爹的私塾裡念了書的，惟獨她，只喜歡跟在娘身邊轉，卻又沒有多少娘的靈巧，反倒做一些粗活很是拿手。

嫁了人，婆婆的靈秀聰慧更比娘還多，而且還認得字，比娘更是不得了。讓斗大的字也只認得幾籮筐的淑嫻就要嘆氣起來，又悄悄發誓，一定要爭氣，哪怕及不上婆婆的全部，亦不能夠輸得太多。可是，淑嫻一個人在廚房裡長長地嘆口氣──當初做姑娘時，粗活做得過多了，將人做得有些粗粗笨笨起來，精細的活兒總是做得力不從心，也難怪丈夫總要微微攢了眉。

丈夫對淑嫻的失望，開始淑嫻並沒有認真當樁事。等著成親的那些日子，已經嫁作人婦的姊姊、妹妹們好像商量好似的，前前後後地回到娘家來幫忙，更重要的是跟淑嫻說悄悄話。淑嫻不清楚是不是她們都曾經在私塾裡念過書，一個個的，嘴巴裡盡是一些如何駕馭丈夫的「金科玉律」。當然，她們是有資格傳授經驗的，淑嫻的姊妹們都是遠近聞名賢慧又能幹的妻子。

淑嫻帶著姊姊、妹妹教給她豐富的「婚姻經驗」，走進了自己的婚姻，也以為那些經驗會對自己的婚姻保駕護航，讓自己跟姊妹們一樣，做一個幸福滿足的妻，也讓自己的丈夫是一個幸福知足的夫君。淑嫻沒想到，還沒有到回門，丈夫就已經微微有不滿了。儘管包括公婆在內，還沒有人看見他的不滿。

丈夫是懂得給人臉面的人，更何況，淑嫻還是新娘子。但是，丈夫對淑嫻的失望也是切切實實的。雖然淑嫻一直就不是多麼敏感的女子，也依舊察覺得出來，丈夫對她的失望。但是淑嫻並沒有認真，她想這不過是因為她前邊曾經有過一個女人的，而那個女人，據說比丈夫年長了幾歲，很是會照顧人，丈夫習慣了被人照顧。

淑嫻想，雖然自己是新娘子，卻也已經不是二八的小嬌娘了，二十歲出頭的她還是很懂得照顧人的。況且，肚子裡還盛滿了姊姊、妹妹們的經驗，如何不能將丈夫的失望轉換成十足的滿意呢？淑嫻對自己很有信心。

可是，淑嫻想錯了呀。

淑嫻的丈夫跟姊夫、妹夫們不同。雖說姊夫、妹夫們也都是念過書的，卻也只是在私塾裡念的，淑嫻的丈夫是在廣州念的師範學校。而且姊夫、妹夫們雖然也已經不再務農了，到底也只是在縣城裡做事情罷了。（二）