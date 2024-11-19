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20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

有心律師盯上 南加華商屢被告 每次損失上萬

法場街情事（二二）

桑文鶴

「你幫我解決了蔡老八，我就認小晴當我乾妹子，那你就是我妹夫了。以後咱們兄弟做不成，還可以當親戚嘛。」

許海龍跪在那裡，覺得自己的全身都在發抖。他當然知道蔡老八是什麼人，十四歲的時候就因為殺人進了少管所，出獄以後也沒消停過，小偷小摸、尋釁滋事的事情多了去了，派出所、刑警隊、看守所、勞改隊全都混成了熟人。

至於他後來到底是怎麼發達的，坊間有很多傳聞。流傳最廣的說法是他綁了一個富商的獨子，後來贖金到手，他放了肉票。孩子雖然受了點罪，但終歸活了下來，富商只當破財免災，就沒有追究。蔡老八就用這錢開始做起了生意，生意自然見不得光。多年下來，已經在橋南那邊有了名氣，提起蔡老八，齊城道上的兄弟都得給三分面子。

最近昌哥和蔡老八在搶橋南的一塊地。本來他的生意一直都在橋北，現在到了蔡老八的地界，他也按照規矩，請蔡老八吃了飯，給人家敬了酒，算是拜過碼頭了。可事情就是辦不成，兩邊拱起來的火像是氣球般越聚越大，終於還是爆發了。

上上個星期，一夥人跑到昌哥名下的一家店裡鬧事，把店砸了。報了警，警察趕來，逮住了試圖逃跑的幾個。他們說自己不喜歡這家店，因為飯太難吃，死活就是不承認自己是蔡老八派過來的。警方也找不到證據，只能把鬧事的人拘留。

然後上個星期，昌哥夜總會裡長得最好看的幾個陪酒姑娘的臉上，都莫名其妙地掛了彩。夜總會早上兩點關門，她們不住在一起，但住的地方離夜總會都不遠，都是在進樓道的時候，被突然從黑暗裡衝出來的神祕人一頓胖揍。拳頭都砸在臉上，有一個還被打斷了鼻梁骨。（二二）

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