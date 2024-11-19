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餓的年代（四）

依娃

我媽下地去，就把我和香香鎖在家裡，在自家院子裡玩耍。我們餓得軟得不想玩，就坐在地上曬太陽，等我媽回來。香香不時地喊我：「姊，餓，餓得很。」香香的頭耷拉在胸前，細脖子撐不起頭，頭皮上、臉上積攢下一層黑垢痂。我自己也是如此，只是沒有個鏡子照照。

沒有辦法了，我從缸裡舀一些涼水給香香喝幾口，我自己也喝幾口，身上就舒坦些了。姊妹兩個就依靠著牆，等我媽回來。我摟著香香，讓她暖和一些，我也暖和一些。看一次門不開，等一下看還是不開。香香餓得哭，我也抱著香香一起哭。

其實不是等我媽回來，是等我媽拿些吃的回來。幾塊拌過草木灰的洋芋籽、兩穗小玉米。最好的時候，我媽從腰間紮著的褲帶裡，能掏出一把青麥穗子，揉一揉、吹一吹，分給我和香香吃。

人餓得要瘋了，村上膽子大些的人都想盡辦法去偷。人們悄悄說，不偷不逮，餓死活該。說起來，我媽個子不高，可是個厲害人。我大一死，她的依靠就塌了，她知道得靠自己，拉扯這兩個娃娃。

麥子從青到黃，我媽下地趁到僻人處尿尿的機會，利索地揪兩把、三把，把麥稈兒一擰，麥穗塞進褲腰裡。她穿著大襟襖，鬆跨跨的看不出來，下工的時候就偷偷摸摸帶回來。

但家裡沒有鍋，更沒有灶火，我媽就把麥粒揉出來，讓我和香香生著吃。我倆拉出來的屎裡面都是整顆的麥粒，娃娃家消化不好，吃進去什麼，拉出來還是什麼。每次我媽都趕緊墊上土，惟恐被誰看見了。

一天，隊長狗剩看見我媽從地裡幹活回來，一把拉住就要搜身，檢查有沒有偷糧食。（四）

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